Cannes 2021: Lea Seydoux raggiunge il punto di rottura nel trailer di France, di Bruno Dumont

Lea Seydoux vive una crisi profonda nel trailer di France, nuovo film di Bruno Dumont presentato in concorso a Cannes 2021. Ironicamente France è il nome del personaggio interpretato da una delle attrici francesi più richieste e note a livello internazionale.

Il primo trailer di France si apre con una sovrapposizione di Léa Seydoux a Emmanuel Macron e si chiude su note più lievi. Da quanto sappiamo finora, al centro della storia troviamo una famosa giornalista che si destreggia tra la sua impegnativa carriera e la sua vita personale, che vede la sua esistenza sconvolta da un bizzarro incidente d'auto.

Lea Seydoux è presente a questa edizione del Festival di Cannes con quattro pellicole: oltre a France, la ritroviamo in Deception, diretto dal francese Arnaud Desplechin, in The French Dispatch di Wes Anderson e The Story of My Wife di Ildikó Enyedi. Purtroppo Lea Seydoux non ha potuto presenziare al festival perché positiva al Covid-19.