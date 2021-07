Cannes 2021, Helen Mirren: "Mi sono truccata ogni giorno durante il lockdown e non l'ho fatto per mio marito"

Helen Mirren ha recentemente dichiarato di essersi truccata quotidianamente durante il lockdown e di non averlo fatto per suo marito Taylor.

Helen Mirren ha recentemente fatto il suo affascinante ritorno sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 dopo mesi di lockdown passati in casa con suo marito: il regista Taylor Hackford. La vincitrice dell'Oscar ha ammesso di aver continuato a truccarsi ogni giorno, specificando di non averlo fatto per il marito, bensì per tentare di mantenere accesa una scintilla di normalità.

"Ogni giorno mi trucco", Ha rivelato l'attrice in un'intervista presente nel numero di questa settimana della rivista People. "Non l'ho fatto per Taylor perché lui non se ne accorge mai. Mi chiede se mi sono truccata o no e non gli importa molto, ma di certo non se ne accorge".

"A volte, durante il lockdown, mi ha detto con una voce piuttosto perplessa: 'Oh, sei davvero carina oggi.' Magari il motivo per cui ho un bell'aspetto è dovuto al fatto che ho appena passato un'ora a truccarmi!" Ha scherzato l'attrice. "Ma non l'ho fatto per lui, lo faccio ogni giorno perché mi diverto".

A proposito del Festival, Helen Mirren ha dichiarato: "Devo dire che mi piace moltissimo. Amo avere l'opportunità di indossare abiti incredibilmente belli. Sono una donna dopotutto e quindi adoro vestirmi bene. E poi, in tutta onestà, mi rende anche molto felice dare via tutto alla fine della serata al fine di tornare ai miei abiti trasandati e bohémien".