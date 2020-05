Cannes 2020: “Quest’anno Netflix avrebbe fatto il suo ritorno”, dice Thierry Frémaux

Cannes 2018: il cast sul red carpet di Blackkklansman

Stando a Thierry Frémaux, l'edizione 2020 del Festival di Cannes avrebbe segnato il ritorno di Netflix sulla Croisette, dopo aver saltato le annate 2018 e 2019. Merito del presidente di giuria Spike Lee, che avrebbe portato al Festival il suo nuovo lungometraggio, come ha spiegato Frémaux in un'intervista concessa a Screen Daily: "Spike ci ha fatto vedere un film bellissimo che ha girato per Netflix, su degli afroamericani, veterani del Vietnam, che decidono di tornarci per chiudere una faccenda in sospeso. Fa venire voglia di vederlo, vero? È una sorpresa che ci ha fatto, e il film avrebbe segnato il ritorno di Netflix sul red carpet, ovviamente Fuori Concorso." Quel film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 12 giugno, e quindi non farà parte del programma di Cannes 2021, dove invece in teoria è già garantito il ritorno di Lee come presidente di giuria, dopo l'annullamento dell'edizione 2020.

Okja: Tilda Swinton in una foto del film

Spike Lee e il suo Da 5 Bloods avrebbero quindi potuto porre termine alla fantomatica faida tra il Festival di Cannes e le piattaforme di streaming, nata quando nel 2017 furono selezionati in concorso due film di Netflix: Okja e The Meyerowitz Stories. Gli esercenti francesi si lamentarono, dato che sul territorio transalpino i lungometraggi concepiti per la piattaforma evitano completamente il passaggio in sala (a causa della legge francese che prevede tuttora un intervallo di 36 mesi tra l'uscita al cinema e la fruizione sui servizi di streaming).

La polemica, stando ai bene informati, costò quasi l'incarico a Thierry Frémaux, e dal 2018 in poi esiste la regola in base alla quale sono ammessi nelle sezioni competitive solo i film che usciranno al cinema in Francia. Netflix reagì negando in toto qualsiasi film alla Croisette due anni fa (erano in lizza Roma per il Concorso e The Other Side of the Wind come evento speciale), mentre nel 2019, a detta di Frémaux, non c'erano lungometraggi pronti per Cannes. Il ritorno, a questo punto, è rimandato - forse - al 2021. Sempre a proposito del Festival, Thierry Fremaux ha dichiarato che a breve sarà annunciata la Selezione Ufficiale di Cannes 2020, anche se la manifestazione è stata cancellata.