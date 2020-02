Cannes 2020: "Coronavirus? Non sappiamo ancora che impatto avrà sul Festival"

Il Coronavirus ha fatto registrare il suo primo caso nell'area geografica dove si terrà Cannes 2020, ma i vertici del Festival del Cinema francese fanno sapere che è ancora troppo presto per misurare con certezza il tipo di impatto che il virus potrebbe avere sull'organizzazione dell'evento.

Rimanendo nell'ambito dell'industria cinematografica, mentre in Italia sono state rimandate le uscite della maggior parte delle pellicole in programma in questi giorni e nei successivi, il pericolo Coronavirus potrebbe avere conseguenze ancora maggiori, e non solo nel nostro paese.

Con l'avvicinarsi di una delle più prestigiose kermesse del mondo del cinema, il Festival Di Cannes 2020, è lecito chiedersi se questa risentirà in un qualche modo dell'attuale situazione, e nell'eventualità (più che probabile), con quale portata.

Ma sono i vertici dell'evento a rendere noto, tramite dichiarazioni ufficiali dei portavoce del Festival, che è ancora troppo presto per un assestamento raziocinato e l'attuazione di conseguenti provvedimenti: "Il Festival di Cannes sta monitorando attentamente gli sviluppi e le ultime linee guida emesse dalle autorità locali, nazionali e internazionali riguardo al Coronavirus, ed è in contatto diretto con l'ufficio amministrativo delle Alpi Marittime. Al momento è ancora prematuro fare assunzioni su un evento programmato per avere luogo tra due mesi e mezzo" si legge nel comunicato "A tempo debito e a seconda di come andranno le cose, il Festival di Cannes prenderà naturalmente i provvedimenti necessari ad assicurare la salvaguardia di tutti i partecipanti all'evento e della loro salute, sotto la responsabilità delle autorità pubbliche, in particolare lo Stato e la Città di Cannes. Per ora, lo staff del Cannes Film Festival continuerà con i preparativi dell'evento che va dal 12 al 23 maggio 2020".

Non ci resta dunque che attendere e sperare che tutto si risolva per il meglio.