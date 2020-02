Coronavirus: Comic-Con di San Diego 2020 a rischio?

In piena emergenza da Coronavirus gli organizzatori del Comic-Con di San Diego 2020 hanno rilasciato un comunicato ufficiale in merito: la convention è a rischio?

La preoccupazione per l'epidemia da Coronavirus ha spinto gli organizzatori del Comic-Con di San Diego 2020 a rilasciare un breve comunicato ufficiale in cui spiegano come si stanno muovendo con queste problematiche in vista della prossima edizione della convention, che attira fan da tutto il mondo e numerose star del cinema e delle serie tv.

"Il Comic-Con sta lavorando con le autorità locali in merito alla situazione dell'epidemia da Covid-19 e continuerà a monitorarne gli sviluppi" - si legge in una nota dagli organizzatori diffusa dal sito Comicbook.

Anche se mancano cinque mesi al Comic-Con di San Diego 2020, molti accordi con per la manifestazione vengono finalizzati in netto anticipo, soprattutto per questioni logistiche. E la minaccia di un'epidemia da Coronavirus, con migliaia e migliaia di persone in arrivo al San Diego Convention Center deve essere valutata con molta attenzione.

Non si sa quali provvedimenti saranno presi dal Comic-Con di San Diego, e quanto saranno drastici, ma nell'ultimo periodo molte convention dedicate a cinema e fumetti hanno dovuto prendere delle misure di sicurezza. Il CinemaCon di Las Vegas dovrà rinunciare ad accogliere numerosi distributori cinesi, che hanno dato forfait. AnimeJapan 2020, una delle convention di anime più importanti del mondo, è stata cancellata a causa del focolaio di infezione in Giappone. Allo stesso modo numerose compagnie di videogiochi hanno rinunciato alla Game Developers Conference a San Francisco, che avrà luogo nonostante la preoccupazione del sindaco circa una possibile epidemia da Coronavirus.

Al momento il Comic-Con di San Diego resta fissato dal 22 al 26 luglio 2020, ma non vi è nessuna certezza su come e quanto possano cambiare i piani a seconda dell'attuale emergenza sanitaria.