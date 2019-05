Cannes 2019: Terrence Malick torna sulla Croisette, attesa per Alain Delon e Robert Pattinson

Cannes 2019 è ormai entrata nel vivo del concorso e, per provare a conquistare i favori della giuria e ottenere la Palma d'oro, nella serata di oggi arriveranno anche Terrence Malick con il suo A Hidden Life e Céline Sciamma che presenterà Portrait de la jeune fille en feu.

La giornata sarà però ricca di appuntamenti da non perdere per gli amanti del cinema: Alain Delon, il criticato vincitore del premio alla carriera, sarà protagonista di un incontro, mentre il probabile futuro interprete di Batman, Robert Pattinson, è la star di The Lighthouse, nel programma della Quinzaine des Réalisateurs, e fuori concorso sarà proiettato il documentario dedicato a Diego Armando Maradona.

Scopriamo i dettagli di questa domenica all'insegna del grande cinema in scena alla Croisette.

Terrence Malick torna al Festival di Cannes con A Hidden Life in cui racconta la storia vera di Franz Jägerstätter (August Diehl): un pastore austriaco che si rifiutò di combattere per i nazisti durante la seconda Guerra Mondiale, affrontando la possibilità di essere condannato a morte per tradimento. La sua incrollabile fede e l'amore per la moglie e i figli hanno però mantenuto vivo il suo spirito. Nel cast del progetto anche Valerie Pachner, Maria Simon, Bruno Ganz e Matthias Schoenaerts.

La regista Céline Sciamma ritorna invece nella Francia del 1770 con il suo Portrait of a Lady on Fire. Marianne (Noémi Merlant) riceve il compito di realizzare un ritratto di Héloïse (Adele Haenel), una giovane che deve sposarsi. Marianne deve riuscire a completare la sua opera senza che la ragazza lo scopra e la osserva costantemente, giorno dopo giorno. Nel cast del progetto anche l'italiana Valeria Golino.

A Hidden Life: August Diehl, Valerie Pachner in una scena

Dopo le polemiche scatenate dalla scelta di assegnargli la Palma d'oro alla carriera, Alain Delon sarà il protagonista di un incontro che si preannuncia già come un momento per chiarire dichiarazioni e ritornare a parlare della sua esperienza sul set.

Fuori concorso arriverà poi il documentario Diego Maradona, realizzato da Asif Kapadia attingendo a oltre 500 ore di video mai visti tratti dall'archivio personale del calciatore ripercorrendo la sua vita e carriera dal 1984, anno in cui è arrivato nella città di Napoli con un contrato record, ritrovandosi però ad affrontare problemi dentro e fuori dal campo.

La sezione Un certain regard proporrà On a Magical Night, film di Christophe Honore in cui si racconta la storia di una donna che, dopo venti anni di matrimonio, lascia il marito e si trasferisce nella stanza 212 dell'hotel situato di fronte alla sua casa, continuando così a osservare il congiuge. Tra gli interpreti anche l'attrice Chiara Mastroianni.

La Quinzaine des Réalisateurs propone nella sua programmazione uno dei titoli più attesi di questa edizione del Festival: The Lighthouse diretto da Robert Eggers, già autore di The Witch. Al centro della trama due guardiani del faro, personaggi affidati a Robert Pattinson e Willem Dafoe, che alla fine del 1890 si trovano su una misteriosa isola e alle prese con allucinazioni e situazioni inaspettate.

Tra le proposte di oggi anche The Bare Necessity, diretto da Erwan Le Duc e con protagonista Fanny Ardant. Il film racconta la storia di Pierre Perdrix che si ritrova alle prese con l'arrivo inaspettato nella sua vita dell'enigmatica Juliette Webb.