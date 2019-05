Cannes 2019, Tarantino ha accelerato i tempi pur di presentare C'era una volta a Hollywood

Il Festival di Cannes 2019 presenterà in anteprima mondiale C'era una volta a Hollywood e Tarantino ha accelerato i tempi pur di presentare il film sulla Croisette.

Cannes 2019 ospiterà la première mondiale di C'era una volta a Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino.

Il direttore del Festival francese, Thierry Frémaux, ha parlato oggi del modo in cui sono riusciti a ottenere l'atteso film nella propria programmazione.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, Frémaux ha infatti espresso tutta la sua gioia: "Quentin Tarantino è uno dei più grandi filmmaker della sua generazione e un importante nome per questo festival... È un amico e ci piace avere degli amici che sono leali nei confronti del festival".

La presenza di C'era una volta a Hollywood, che debutterà sul grande schermo il 21 maggio (25 anni dopo la presentazione di Pulpo Fiction sulla Croisette), è stata incerta fino a pochi giorni fa perché rischiava di essere ancora incompleto: "Tutti sentivano che fosse importante la presenza di qualcuno come Quentino Tarantino, che è così importante anche nella storia di Cannes, e di un film che parla proprio del mondo del cinema".

Il regista, anche grazie alla collaborazione della Sony, ha quindi accelerato i tempi e ha completato negli ultimi mesi il montaggio, riuscendo a rispettare i tempi previsti per rientrare nei titoli che verranno presentati a partire da domani al Festival di Cannes.

Gli eventi al centro di C'era una volta a Hollywood, ambientati nel 1969, permetteranno di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Tra gli interpreti del film - a proposito, qui potete leggere il nostro commento al trailer di C'era una volta a Hollywood, ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.