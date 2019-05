Cannes 2019, I morti non muoiono: il nuovo trailer del film di Jim Jarmusch

Cannes 2019 ha come film d'apertura il divertente I morti non muoiono diretto da Jim Jarmusch, di cui è stato diffuso un nuovo trailer.

I morti non muoiono sta dando ufficialmente il via all'edizione 2019 del Festival di Cannes e online è stato condiviso un nuovo trailer dell'atteso film.

Il progetto, presentato in anteprima mondiale sulla Croisette, viene descritto come una storia esilarante in cui tre poliziotti dovranno fare i conti con un'epidemia zombie che colpisce la città in cui lavorano.

Il trailer del lungometraggio diretto da Jim Jarmusch mostra i personaggi interpretati da Adam Driver e Bill Murray chiedersi in che modo è possibile uccidere uno zombie, dando poi spazio ai preparativi delle persone ancora in vita dopo essersi accorte dell'inizio dell'apocalisse, ritrovandosi però in difficoltà nell'annientare i pericoli.

Ecco il video:

I morti non muoiono si preannuncia come ricco di sequenze divertenti e battute irresistibili e potrà contare sulle interpretazioni del cast stellare composto da Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez, Danny Glover, Rosie Perez, e Chloë Sevigny.

L'uscita italiana de I morti non muoiono è fissata a partire dal 13 giugno.

