Candyman: Colman Domingo nel cast del sequel scritto da Jordan Peele

L'attore Colman Domingo è entrato a far parte del cast di Candyman, il nuovo film horror scritto da Jordan Peele.

Candyman, il progetto prodotto da Jordan Peele, avrà tra i suoi protagonisti anche Colman Domingo, la star di Fear the Walking Dead, e Nathan Stewart-Jarrett.

Il film è stato ideato come un "sequel spirituale" del film horror distribuito nei cinema nel 1992.

La regia di Candyman è stata affidata a Nia DaCosta (Little Woods), mentre Jordan Peele e Will Rosenfeld ne hanno firmato la sceneggiatura. Il progetto riporterà la storia nell'area di Chicago dove si erano svolti gli eventi del cult degli anni Novanta e Yahya Abdul-Mateen II avrà l'iconica parte che dà il titolo al film. Il suo personaggio viene descritto come un artista che diventa ossessionato dalla leggenda del serial killer. Teyonah Parris interpreterà invece la sua fidanzata.

Candyman - Terrore dietro lo specchio raccontava la storia di uno studente che indaga sulla leggenda del "mostro" mentre scrive una tesi sulle leggende metropolitane, approfondendo quindi la storia di Tony Todd/Candyman, un ex schiavo che si era innamorato di una donna bianca da cui aveva avuto un figlio. Il padre della sua amante aveva però assunto dei killer per assassinarlo e l'uomo era stato ricoperto di miele, punto dalle api e poi bruciato vivo. La leggenda metropolitana sostiene quindi che dicendo cinque volte il suo nome allo specchio Tony riesca ad apparire e uccidere chi l'ha invocato.

Il film, le cui riprese sono ufficialmente iniziate a Chicago, dovrebbe essere distribuito nei cinema americano il 12 giugno 2020.