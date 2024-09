Can Yaman, Viola come il Mare 2 conquista Netflix: è tra le serie tv più viste della piattaforma!

La nuova stagione di Viola come il Mare con Can Yaman è subito volata in cima alla classifica tra le serie tv più viste del momento sulla piattaforma Netflix.

Can Yaman è di certo uno di quegli attori che attualmente sta facendo molto parlare di sé, vuoi per i vari gossip che negli ultimi mesi lo hanno visto protagonista, vuoi anche per tutte le nuove produzioni che lo stanno vedendo partecipe, tra cui anche la nuova serie Sandokan che arriverà in futuro sulla Rai.

Can Yaman conquista Netflix

Nel mentre che in molti stanno aspettando di vedere l'attore turco nelle vesti del celebre personaggio ideato da Emilio Salgari, è ad ora possibile vederlo in azione nella seconda stagione di Viola come il Mare, sbarcata da poco sulla piattaforma Netflix e che non è di certo passata inosservata agli occhi degli utenti. Nello show Can Yaman affianca la protagonista Francesca Chillemi, in quella che è ormai divenuta una coppia in grado di bucare lo schermo.

Questo è ovviamente solo uno dei motivi che, almeno allo stato attuale delle cose, hanno permesso a questa seconda stagione della serie di essere tra i prodotti più visti della piattaforma di streaming. Di certo si tratta quindi di un periodo florido per l'attore turco, il quale sta vedendosi man mano aprire la strada verso un successo che, chissà, magari in futuro potrebbe portarlo verso una carriera degna di essere ricordata come quella di tanti altri grandi nomi che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Oltretutto, chissà che il futuro non riservi a Can Yaman un'ospitata a Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti.