Can Yaman a Sanremo 2022? L'attore commenta l'indiscrezione

Mentre numerose voci di corridoio sostengono che Can Yaman possa essere ospite a Sanremo 2022, ci ha pensato lo stesso attore attraverso il suo profilo Instagram a smentire la notizia.

A proposito della sua ipotetica e chiacchierata presenza a Sanremo 2022, Can Yaman ha scritto in una storia postata su Instagram: "Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah".

A quanto pare, quindi, Can Yaman non sarà ospite alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta ancora una volta da Amadeus. Tuttavia, mai dire mai! Fino all'ultimo momento nulla è deciso!

A essere presente al celebre festival della canzone italiana, invece, sarà il comico più amato dagli italiani: Checco Zalone sarà il super ospite di Sanremo 2022. E voi, a cosa pensate possa dare vita il re degli incassi italiani?