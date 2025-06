Can Yaman presenta Sandokan all'Italian Global Series Festival: ecco quando

Una notizia che farà felici le fans di Can Yaman: l'attore turco sarà all' Italian Global Series Festival, che si svolgerà a Riccione dal 21 al 28 giugno. Can Yaman infatti, sarà nella città romagnola per presentare Sandokan, l'attesa serie Rai che dovrebbe andare in onda tra l'autunno 2025 e l'inizio del prossimo anno.

Quando e a che ora Can Yaman sarà a Riccione

Can Yaman è Sandokan nella prima foto ufficiale

Ma qual è il giorno in cui Can Yaman sarà ospite? Il festival ha annunciato la sue presenza per martedì 24 giugno alle 17.00.

L'attore sarà insieme al resto del cast per presentare al pubblico Sandokan, produzione della Lux Vide pronta ad arrivare sui nostri schermi. Nel corso dell'incontro verranno mostrati in esclusiva alcuni contenuti esclusivi e filmati del dietro le quinte, oltre ad anticipare la serie.

Insieme a Can Yaman, prenderanno parte all'incontro Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Nicola Abbatangelo, Matilde Bernabei (Fondatrice e Presidente Onorario di Lux Vide) e Maria Pia Ammirati (Direttrice di Rai Fiction). L'evento sarà ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sandokan: cosa sappiamo finora della serie

La serie è un rifacimento di quella degli anni '70 che rese una star Kabir Bedi; le riprese sono terminate da tempo, già a settembre 2024. Si tratta di una produzione internazionale in cui, oltre ad Alessandro Preziosi, nel cast figura anche Ed Westwick: l'ex Chuck Bass di Gossip Girl sarà il malvagio Lord Brook.

La Rai avevaufficializzato l'ultimo ciak condividendo un video in rete in cui Yaman, protagonista molto amato dal pubblico, appariva visibilmente commosso.