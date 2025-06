Can Yaman mano nella mano con la sua nuova fidanzata a Rimini: chi è la donna che lo accompagna ovunque

All'Italian Global Series Festival non si è parlato solo di cinema: a catalizzare l'attenzione è stato Can Yaman, beccato in dolce compagnia sul red carpet

Can Yaman è tornato a far battere i cuori, ma stavolta non solo quelli delle sue fan. Dopo mesi di totale riserbo sulla vita privata, l'attore turco ha riacceso i riflettori su una nuova storia d'amore. Complice il red carpet dell'Italian Global Series Festival, dove ha sfilato mano nella mano con la nuova fidanzata che ha sfoggiato un abito in pelle con maxi spacchi laterali e capello corto à la garçonne. La scena, immortalata dai fotografi e subito rilanciata su Instagram, ha fatto il giro del web: chi è la donna misteriosa che è riuscita a far breccia nel cuore della star di Sandokan?

Chi è la donna vista mano nella mano con Can Yaman all'IGSF 2025

La risposta è arrivata in poche ore: si chiama Sara Bluma, all'anagrafe Sara Chichani, ed è una dj con oltre 20 mila follower su Instagram e una carriera in ascesa nel mondo del clubbing europeo. Classe, eleganza e una vena artistica ben riconoscibile: Bluma è la mente dietro Boudoir, un format che mescola musica elettronica, burlesque e atmosfere cabarettistiche, diventato un cult tra Ibiza, Berlino e Parigi.

È la nascita di un nuovo amore?

Can Yaman e Sara Bluma in posa sul red carpet dell'Italian Global Series Festival

Che tra i due ci sia del tenero non è ancora confermato ufficialmente, ma i segnali sembrano parlare chiaro. Oltre al red carpet, spunta una foto rubata: Yaman, in abiti casual e con drink alla mano, stringe tra le braccia una ragazza che si rifugia sorridente contro il suo petto. La sfilata sul red carpet dell'IGSF 2025, dove l'attore turco ha ricevuto un premio e dove presenterà Sandokan, sembra quindi avere il sapore di una conferma, ma da parte dell'attore ancora è silenzio stampa.

Da tempo Can Yaman ha infatti scelto di disattivare i propri profili social, mantenendo alta la curiosità e bassa l'esposizione. Ma la presenza affettuosa di Bluma al festival - e l'intesa palpabile tra i due - bastano a far sognare i fan.

Can Yaman e il dopo Diletta Leotta

Can Yaman e Sara Bluma mano nella mano al loro primo red carpet insieme

La vita sentimentale di Can Yaman è sempre stata nel mirino: prima il presunto flirt con Demet Özdemir, poi la travolgente (e finita) storia con Diletta Leotta. Ora, tra una scena d'azione in Sandokan e una nuova apparizione pubblica, sembra esserci spazio anche per un nuovo capitolo amoroso. Sara Bluma sarà la donna giusta?