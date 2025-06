Sandokan, Cuori, Mark Gatiss e molto altro: il programma del 24 giugno all'Italian Global Series Festival

L'Italian Global Series Festival continua con il suo programma fitto di ospiti internazionali, anteprime e incontri con i grandi protagonisti della serialità. In questo martedì 24 giugno saranno ancora tanti i volti noti a popolare il tappeto rosso della kermesse romagnola, da Valeria Golino a Mark Gatiss, passando per Marco Bellocchio, tra masterclass, conversazioni, premiazioni e première.

IGSF 2025: Sandokan è il più atteso della quarta giornata

Apertura prevista alle ore 12:00 presso il Cinepalace di Riccione, con la presentazione ufficiale delle giurie dei Maximo Awards, i riconoscimenti del Festival dedicati all'eccellenza nella serialità. In questa edizione, i riconoscimenti internazionali sono stati attribuiti ad Adjoa Andoh e Özge Gürel, per il loro contributo al panorama della serialità.

Il pomeriggio entrerà nel vivo con la Masterclass di Mark Gatiss, sceneggiatore, regista e produttore britannico, già vincitore di un Emmy, noto per il suo contributo a serie di culto come Doctor Who, Sherlock e Inside No. 9. L'appuntamento, in programma alle ore 15:00 presso la Sala Concordia di Riccione, offrirà uno sguardo approfondito sulla scrittura seriale e sul rapporto tra narrazione e genere nella TV contemporanea.

Sempre in Sala Concordia, alle ore 16:00, Marco Bellocchio sarà ospite della rassegna Masters of Storytelling in dialogo con Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Un incontro che si preannuncia denso di riflessioni sul linguaggio del cinema e sul confine sempre più poroso tra grande e piccolo schermo.

Cuori: una foto promozionale della serie

Infine, alle ore 17:00 doppio appuntamento con due grandi produzioni Rai: Cuori, con Matteo Martari, Giulio Scarpati e Ivan Carlei (Rai Fiction), e Sandokan, nuova attesissima serie avventurosa. Interverranno Can Yaman, Alessandro Preziosi, Alanah Bloor, il regista Nicola Abbatangelo, la produttrice Matilde Bernabei e Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction.

In serata, doppio appuntamento con due grandi protagoniste del giorno. Alle ore 21:00, presso la Corte degli Agostiniani di Rimini, Valeria Golino sarà al centro di un incontro condotto da Piera Detassis nell'ambito della sezione Masters of Storytelling. Attrice e regista tra le più versatili del panorama italiano, Golino ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e rifletterà sul ruolo

delle donne dietro e davanti alla macchina da presa.

Le proiezioni del 24 giugno

Alle ore 21:00 presso l'Arena Ceccarini del Cinepalace di Riccione, andrà in scena l'anteprima internazionale di Von Fock, coproduzione tra Estonia, Italia e Lettonia, che unisce atmosfere noir e sguardo autoriale. L'evento sarà preceduto dalla consegna del Premio Maximo Fiction Italiana Edita e vedrà la partecipazione del cast e del team produttivo: tra gli ospiti, gli attori Priit Pius e Aurora Ruffino, e i produttori Jevgeni Supin, Helen Löhmus, Norbert Vieider, Wilfried Gufler, Markus Frings e Gunda Bergmane.

Prosegue inoltre il ciclo Straordinarie, dedicato alla rappresentazione femminile nella serialità contemporanea, con due appuntamenti a Rimini. Alle 19:00 il Cinema Fulgor ospiterà i primi la proiezione dei primi due episodi de L'arte della gioia, serie tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza e diretta da Valeria Golino.

Alle ore 22:00, la Corte degli Agostiniani farà da cornice a Miss Austen, produzione in costume che rilegge con sensibilità moderna la figura della celebre scrittrice inglese. In programma i primi due episodi, proposti in versione originale con sottotitoli italiani.

Per tutto il pomeriggio, la competizione internazionale prosegue con nuove proiezioni presso il Cinepalace di Riccione:

per la sezione Drama: The Assassin (16:30, Sala 4), The Puzzle Lady (18:00), Hidden Island (18:15, Sala 4), Bookish (18:30, Sala 3), The Outlaws (18:30, Sala 6)

per la sezione Comedy: The Best Years (16:30, Sala 1)

per la sezione Limited: The Confidante (18:00, Sala 2), Estranei (18:15, Sala 5)

Tutto il programma dell'Italian Global Series Festival è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.