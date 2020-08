Can Yaman non sarà al Grande Fratello Vip 5 per colpa del compenso?

Can Yaman al Grande Fratello Vip 5 sarebbe stato proprio un bel colpo per Alfonso Signorini ma non succederà, pare per colpa di un compenso giudicato troppo basso dall'attore e dal suo agente.

A darne notizia è stata per prima l'Adnkronos, secondo cui la trattativa con il bel Can Yaman sarebbe sfumata subito per via del cachet stanziato da Mediaset che non avrebbe soddisfatto il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno. A pesare sulla decisione, poi, potrebbero essere stati anche il fattore tempo - il reality dura diverse settimane, e per un attore richiestissimo come Can significherebbe rinunciare a molte produzioni -, oltre all'incertezza sulla reazione che potrebbe suscitare nel pubblico di fan adoranti l'essere esposti senza filtri per 24 ore al giorno.

Can Yaman non è l'unica pedina perduta per strada dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip: negli ultimi giorni sono arrivate diverse smentite rispetto al cast del reality, e nelle ultime ore anche Paolo Brosio ha messo un grosso punto interrogativo sulla sua partecipazione. Se la presenza di Gabriel Garko nella casa di Cinecittà non è mai stata presa in considerazione, almeno non dall'attore, sembra ci sia una possibilità di passare parecchi giorni in compagnia di Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda, che sarebbero così la seconda coppia mamma-figlia dello show, insieme alla contessa Patrizia De Blanck e la figlia Giada.

L'ufficialità si avrà solo nei prossimi giorni, in attesa del debutto del prossimo 14 settembre naturalmente su Canale 5.