Grande Fratello Vip 5: arrivano tre smentite sul cast a un mese dalla nuova edizione

Il cast del Grande Fratello Vip 5 non è ancora completo: dopo le indiscrezioni sui 14 concorrenti sono arrivate oggi tre smentite, da parte di Eva Grimaldi, dell'ex calciatore Nicola Ventola e di Ludovica Pagani.

A quasi un mese dall'inizio della nuova stagione - l'esordio è fissato per lunedì 14 settembre - il lavoro di Alfonso Signorini non è finito. La settimana scorsa sembrava che il conduttore fosse riuscito a completare il cast del prossimo Grande Fratello, ma oggi sono arrivate tre smentite, quelle di Eva Grimaldi, Nicola Ventola e Ludovica Pagani. Tre rinunce importanti perché si tratta di nomi che avevano suscitato molto entusiasmo tra i fan del programma, la compagna di Imma Battaglia è impegnata in una delle cose più stressati della vita di una persona: il trasloco. Lei stessa lo ha scritto su Instagram: "Per adesso l'unica casa dove sto per entrare è quella nuova".

Nicola Ventola, che nei mesi dell'emergenza è stato in grado di intrattenere decina di migliaia di persone con le sue dirette Instagram ospite di Bobo Vieri, ha scritto sul social: "Non parteciperò al Grande Fratello per altri impegni. Grazie". Il portale_ Isaechia.it_ e la pagina Instagram IlBlogDelleVerità hanno riportato le parole di Ludovica Pagani: "Ma non è vero che parteciperò, raga. Non parteciperò".

Dei quattordici concorrenti rivelati ne sono rimasti undici, sei uomini e cinque donne a cui presto si aggiungeranno altri due nomi. Ecco i VIP che fino ad ora non hanno smentito la loro partecipazione al reality: la modella brasiliana Dayane Mello, le showgirl Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci, la contessa Patrizia De Blanck e la presentatrice Stefania Orlando. I sei uomini sono: l'ex concorrente di Pechino Express Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, il cantante Riccardo Fogli, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi e Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.