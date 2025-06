Da Can Yaman a Kevin Spacey: è il giorno delle star all'Italian Global Series Festival

Nel giorno in cui la cerimonia apre ufficialmente l'Italian Global Series Festival, a Rimini è prevista una parata di star, da Can Yaman a Kevin Spacey

L'Italian Global Series Festival alza ufficialmente il sipario sulla sua prima edizione con la cerimonia d'apertura, che vedrà salire sul palco la madrina della manifestazione, Caterina De Angelis.

Per l'occasione è prevista una parata di star, da Can Yaman a Elena Sofia Ricci, da Kevin Spacey a Özge Gürel, che saranno premiate con gli Excellence Awards.

Alle ore 19:30, sul palco del Teatro Galli di Rimini, avrà luogo la cerimonia di apertura. Un evento che inaugura una settimana intensa di proiezioni, incontri e premiazioni, con ospiti internazionali e produzioni provenienti da 34 Paesi. Sul palco saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario Lucia Borgonzoni Sottosegretario alla Cultura e la presidente di Apa Chiara Sbarigia.

Nel corso della serata verranno consegnati gli Excellence Awards a Kevin Spacey, indimenticabile Frank Underwood di House of Cards e vincitore di due Oscar per I soliti sospetti e American Beauty, Evangeline Lilly, protagonista di Lost e Can Yaman, volto delle più popolari serie turche.

Ci saranno poi Elena Sofia Ricci, nominata molto ieri, durante l'incontro con il cast de I Cesaroni 7, icona della fiction italiana, Adjoa Andoh, nota per la sua carismatica Lady Danbury in Bridgerton, la star bollywoodiana Jacqueline Fernandez e Özge Gürel, protagonista di alcune amatissime dizi turche come Cherry Season.

Saranno inoltre assegnati i Premi Maximo Fiction Italiana Edita, riconoscimenti che vedranno come protagonisti: Luigi Lo Cascio per The Bad Guy - Stagione 2 (Miglior Attore Drama), Matteo Oscar Giuggioli per Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 (Miglior Attore Comedy) e Silvia D'Amico per Piedone - Uno sbirro a Napoli (Miglior Attrice Comedy).

La Corte degli Agostiniani di Rimini ospiterà, alle ore 21:00, con ingresso gratuito previa prenotazione, un incontro speciale a cura di Carlo Chatrian e intitolato "The Light of David Lynch" con i direttori della fotografia Frederick Elmes e Peter Deming, celebri per le loro collaborazioni con registi quali David Lynch, Jim Jarmusch, Sam Raimi e Wes Craven, e con il direttore artistico del New York Film Festival, Dennis Lim.

A seguire, si terrà la proiezione dell'episodio pilota, in versione originale sottotitolata, di I segreti di Twin Peaks, opera considerata un capolavoro spartiacque nella storia della serialità contemporanea.