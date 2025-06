Italian Global Series Festival: chi sono i vincitori del premi Maximo per le serie italiane

Sono stati annunciati i Premi Maximo per le serie italiane edite assegnati dalle giurie dell'Italian Global Serie Festival, la cui prima edizione si terrà tra Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno.

I premi, che sono stati assegnati dalle tre giurie (per i settori Drama, Comedy e Limited series), verranno consegnati, insieme ai Maximo Excellence Awards, nel corso del Festival, in particolare, nel gala di chiusura sabato 28 giugno a Riccione.

Quali serie italiane hanno vinto il Premio Maximo all'IGSF

L'amica geniale: un'immagine della stagione 4

Sono venti in totale i premi assegnati alla serialità italiana dalle giurie chiamate a selezionare in base a 5 categorie: genere, sceneggiatura, regia, migliore attrice, miglior attore.

La giuria SIAE (composta da Vinicio Canton, Laura Ippoliti, Maddalena Ravagli, la presidente Viola Rispoli, Giacomo Scarpelli) è stata chiamata a decretare quali sono le migliori sceneggiature.

Ecco quali serie hanno vinto:

MIGLIOR SCENEGGIATURA DRAMA - L'amica geniale 4 (Sceneggiatori: Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo)

MIGLIOR SCENEGGIATURA COMEDY - Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 (Sceneggiatori: Chiara Laudani, Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Giorgio Nerone)

MIGLIOR SCENEGGIATURA MINI-SERIE - Storia della mia famiglia (Sceneggiatori: Filippo Gravino, Elisa Dondi)

MIGLIOR SCENEGGIATURA FILM TV - Questi fantasmi! (Sceneggiatori: Massimo Gaudioso, Filippo Gili)

The Bad Guy 2

Umberto Marino, Florinda Martusciello, Daniele Orazi, Federico Scardamaglia e Valentina Segre sono stati i giurati chiamati a scegliere in base alle categorie di drama, comedy, mini-serie e film per la TV. Ecco i vincitori:

MIGLIOR SERIE DRAMA - The Bad Guy 2

MIGLIOR SERIE COMEDY - Hanno Ucciso 'Uomo Ragno - La Leggendaria Storia degli 883

MIGLIOR MINI-SERIE - L'arte della gioia

MIGLIOR FILM TV - Il treno dei bambini

L'arte della gioia: Valeria Golino sul set

I giurati Umberto Marino, Carolina Pavone e Ricky Tognazzi hanno invece decretato quali sono le serie italiane edite con la migliore regia.

MIGLIOR REGIA DRAMA - L'amica geniale 4 (Regia di Laura Bispuri)

MIGLIOR REGIA COMEDY - Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 (Regia di Alice Filippi, Francesco Capaldo, Sydney Sibilia)

MIGLIOR REGIA MINI-SERIE - L'arte della gioia (Regia di Nicolangelo Gelormini, Valeria Golino)

MIGLIOR REGIA FILM TV - Il treno dei bambini (Regia di Cristina Comencini)

I Premi Maximo come "migliore attrice" e "miglior attore" sono stati invece così distribuiti:

MIGLIOR ATTRICE DRAMA - Vanessa Scalera per Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 4

MIGLIOR ATTRICE COMEDY - Silvia D'Amico per Piedone - Uno sbirro a Napoli

MIGLIOR ATTRICE MINI-SERIE - Tecla Insolia per L'arte della gioia

MIGLIOR ATTRICE FILM TV - Barbara Ronchi per Il treno dei bambini

MIGLIOR ATTORE DRAMA - Luigi Lo Cascio per The Bad Guy 2

MIGLIOR ATTORE COMEDY - Matteo Oscar Giuggioli per Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La Leggendaria Storia degli 883

MIGLIOR ATTORE MINI-SERIE - Luca Marinelli per M - Il figlio del secolo

MIGLIOR ATTORE FILM TV - Massimiliano Gallo per Questi Fantasmi!

Da segnalare, inoltre, il Maximo Excellence Award Gruppo FS, che verrà consegnato il 28 giugno a Cristina Comencini per Il Treno dei Bambini e a Carlo Verdone per Vita da Carlo 3. Entrambe le produzioni utilizzano il treno come potente metafora di transito e trasformazione, riflettendo il nostro vissuto storico e contemporaneo e contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sostenibilità nel settore dei trasporti.