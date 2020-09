Can Yaman è in Italia: di quali programmi sarà ospite?

Can Yaman è atterrato in Italia poche ore fa e con ogni probabilità sarà ospite in diversi programmi, a cominciare da C'è posta per te.

Can Yaman è in Italia, più precisamente a Roma, dove dovrebbe registrare i propri interventi come ospite in alcuni programmi e dove dovrebbe fare importanti incontri per la sua carriera. L'annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, in maniera piuttosto criptica, ma il viaggio nel nostro Paese è stato più che confermato dai capannelli di fan (rigorosamente con mascherina) in attesa del bell'attore turco in aeroporto e davanti all'hotel.

Che Can Yaman potesse trascorrere in Italia una parte dell'autunno tutto sommato era un po' nel destino: sappiamo infatti che Alfonso Signorini ha provato di tutto per convincere il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello.

Evidentemente i vari tentativi non sono bastati ma non si esclude, al momento, che lo statuario interprete di Can Divit possa essere ospite del Grande Fratello Vip 5 nella puntata di venerdì 2 ottobre. Il solo indizio a disposizione, però, in questa direzione non fornisce certo certezza matematica o prova sufficiente: si troverebbe in un like di Can Yaman al profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci... In effetti troppo poco, ma le fan continuano a sperare.

Si sa invece con quasi assoluta certezza che l'attore turco, proprio in queste ore, negli studi di Roma, starebbe registrando la propria ospitata per la prossima edizione di C'è posta per te. Non si conosce la data di debutto della prossima stagione del programma di Maria De Filippi, ma si vocifera già che la puntata illuminata dalla presenza di Can dovrebbe essere trasmessa nelle prime settimane del 2021.

Da una signora di Canale 5 ad altre due regine della rete ammiraglia Mediaset: pur ribadendo che si tratta al momento di speculazioni, Can Yaman, in questo soggiorno italiano, potrebbe anche registrare un'intervista per Verissimo. A meno di sorprese clamorose, non dovrebbe essere presente nella prossima puntata, quella del 3 ottobre (che sarà d'altronde dedicata al coming out di Gabriel Garko), di conseguenza la possibile apparizione dell'attore turco nel salotto di Silvia Toffanin potrebbe essere mandata in onda sabato 10 ottobre.

Quello che però un po' tutti si aspettano - anche perchè, se così non fosse, la padrona di casa ci resterebbe davvero molto male - è vedere Can Yaman al fianco di Barbara D'Urso nella prossima puntata di Live Non è la D'Urso. L'ospitata potrebbe essere stata in parte spoilerata nella prima puntata di stagione di Pomeriggio Cinque, in cui "Carmelita" aveva dedicato un intero servizio al divo di Daydreamer e alla sua statuaria bellezza.

D'altronde Can era già stato ospite nel salotto serale della D'Urso: in quell'occasione le aveva portato della cioccolata e la conduttrice era riuscita a strappare un invito a cena. Anche in questo caso però Mediaset mantiene ancora il totale riserbo.

Quello che invece sappiamo con assoluta certezza è che Can Yaman ha finalmente incontrato a Roma Ferzan Ozpetek, e questo ci dice che molto presto, per la gioia dei fan di entrambi, Can potrebbe arrivare anche sul grande schermo diretto

dal regista di origine turca.