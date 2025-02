El Turco con Can Yaman presto anche in Italia: quando e dove vedere la serie sia in TV che in streaming

Prima di Sandokan, Can Yaman tornerà sugli schermi italiani con un'altra serie in costume, El Turco, dove recita anche la nostra Greta Ferro: ecco dove e quando sarà possibile vederla.

El Turco, la serie con Can Yaman e Greta Ferro, si prepara a conquistare gli schermi anche in Italia. È stata Mediaset a puntare ancora una volta sull'attore turco, nonostante venga dato ormai per certo il suo addio a Viola come il mare, una delle serie di punta del Biscione.

El Turco: dove e quando verrà trasmessa la nuova serie con Can Yaman

L'occasione d'altronde è di quelle molto ghiotte: non solo la possibilità di riportare sulle proprie reti il bell'attore turco (a maggior ragione in vista di una sua sostituzione al fianco di Francesca Chillemi), ma anche quella di dare ancora una volta scacco alla RAI. Sandokan, infatti, un'altra serie in costume con Can Yaman, non arriverà sugli schermi di Rai 1 prima dell'autunno.

El Turco invece debutterà il 21 marzo 2025, su Mediaset come in tutto il mondo: in quel giorno tutti i fan di Yaman potranno finalmente vederlo nei panni di Balaban Agha, dopo aver seguito la lavorazione e le sorti della serie per ben due anni (Disney+, che doveva distribuirla a livello mondiale, si è poi tirata indietro e lo show è rimasto per mesi senza un "approdo").

La rete deputata alla messa in onda è Canale 5, anche se pare che l'azienda della famiglia Berlusconi voglia utilizzare anche per El Turco un modello di distribuzione già sperimentato, con enorme successo, per Viola come il mare.

El Turco arriverà prima su Mediaset Infinity?

Sembra infatti che Mediaset voglia distribuire la serie su Balaban Agha prima in streaming su Mediaset Infinity. In un secondo momento le puntate, che dovrebbero essere 3 in totale, da circa 100 minuti ciascuna, verrebbero trasmesse anche in chiaro e in prima serata.

Alla fine della scorsa primavera la strategia (adottata da un po' anche dalla RAI, anche in occasione de Il conte di Montecristo, seppur solo con qualche ora di differenza rispetto alla messa in onda) era stata testata sulla seconda stagione di Viola come il mare. Oltre a registrare accessi record sulla piattaforma nel giro della prima settimana, Canale 5 aveva poi ottenuto ascolti buoni anche durante la trasmissione in TV. La presenza di Can Yaman d'altronde, nonostante le recenti polemiche legate alle sue attività benefiche, per il pubblico italiano è sempre una garanzia.