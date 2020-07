Can Yaman al Grande Fratello VIP? Alfonso Signorini corteggia il divo di Daydreamer

Can Yaman potrebbe partecipare al Grande Fratello VIP a settembre. Almeno stando al rumor diffuso da Affari Italiani: il conduttore, Alfonso Signorini, starebbe corteggiando il bell'attore turco, dunque, alla ricerca del colpo vincente per la prossima edizione del reality.

D'altronde Signorini l'aveva promesso: i VIP scelti da lui sarebbero stati davvero famosi e, al momento, almeno per chi abitualmente guarda i canali Mediaset, ci sono pochi volti più conosciuti di quello di Can Yaman. L'attore turco, che un anno fa aveva fatto perdere la testa al pubblico grazie alla soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, è tornato alla grande da metà giugno protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda nel pomeriggio di Canale 5 (e di cui potete seguire le anticipazioni direttamente su Movieplayer.it).

Donne, uomini, nipoti e nonne: Can Yaman piace davvero a tutti. Bello, dal fisico statuario, giovane e ambizioso, l'attore e modello turco ha anche un'altra caratteristica che lo rende irresistibile per il pubblico di casa nostra: adora l'Italia (dove viene spesso in vacanza) e parla anche piuttosto bene l'italiano, come ha dimostrato da ospite di Maria De Filippi e Barbara D'Urso.

Pare che, in inverno, gli fosse stata già offerta la partecipazione a L'Isola dei famosi, gentilmente declinata da Can, ma chissà che Alfonso Signorini non riesca a convincerlo?