Can Yaman: gli auguri di compleanno su Instagram a Federico Fashion Style (VIDEO)

Can Yaman fa gli auguri di compleanno a Federico Fashion Style con un video e il popolo di Instagram impazzisce letteralmente in manifestazioni d'affetto e stima per il protagonista di Daydreamer.

Dopo l'ennesima polemica televisiva con Antonella Mosetti, ieri sera sotto gli occhi di Barbara D'Urso su Canale 5, Federico Fashion Style avrà sicuramente trovato consolazione in tutti i messaggi di auguri per i suoi 31 anni. E tra questi gli avrà fatto sicuramente molto piacere ricevere anche il video in cui Can Yaman, l'attore più desiderato del piccolo schermo, gli augura un buon compleanno in un perfetto italiano.

Certo, molti utenti non hanno potuto fare a meno di chiedersi: lo Yaman conosce davvero così bene il parrucchiere influencer, che lo chiama addirittura "amico"? A quanto pare sì, come dimostrerebbe anche un altro video, postato dallo stesso Federico Fashion Style ancora su Instagram, che li vede a cena insieme in un locale di Milano solo 3 giorni fa.

Come ormai tutte le fan del protagonista di Daydreamer sanno, infatti, Can Yaman è rimasto in Italia quasi un'intera settimana: arrivato a Roma per incontrare il regista Ferzan Ozpetek (che lo vorrebbe, pare, tra gli interpreti del prossimo film) e per registrare l'ospitata a C'è posta per te (che vedremo in TV solo nel 2021), l'attore turco è poi partito alla volta di Milano per registrare l'intervista con Silvia Toffanin (che andrà in onda nella prossima puntata di Verissimo), dove ha potuto riabbracciare anche il parrucchiere di Anzio, che si era occupato del suo look quando, quasi un anno fa, Can era stato ospite di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso.