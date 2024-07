Can Yaman, il nuovo Sandokan si scatena in una discoteca di Roma

Can Yaman è molto geloso della propria privacy e, solitamente, tende a non farsi paparazzare fuori dai set. Recentemente è impegnato su quello della serie Sandokan, che si è appena spostata dalla Calabria. L'attore ha approfittato di questa pausa per concedersi una notte di svago e divertimento in una famosa discoteca romana.

La notte brava di Can Yaman a Roma

Attualmente le riprese di Sandokan si sono spostate in quel di Roma, la capitale d'Italia però è anche da diversi anni ormai, il luogo in cui risiede stabilmente l'attore turco. Proprio quest'ultimo infatti è il protagonista di alcuni scatti che sono stati pubblicati su Instagram e che lo vedono ritratto ai Giardini dell'Eden in compagnia di alcuni fan, che lo avrebbero incontrato casualmente mentre si concedeva una notte di svago prima di tornare a immergersi nel ruolo della tigre di Mompracem.

Can Yaman è un Sandokan perfetto nelle prime foto dal set (con Ed Westwick)

In alcuni scatti che potete vedere qui in calce, è possibile notare come l'attore sia perfettamente a suo agio nella movida romana, e non disdegni di dispensare sorrisi e/o sguardi fieri mentre si diverte o si fuma qualche sigaro in totale relax. Di certo si tratta di una pausa ben meritata e che avviene nel momento migliore, visto che a momenti la produzione di Sandokan ripartirà per girare le ultime riprese, per poi passare alla fase di montaggio in modo da arrivare,entro il 2025, sulla Rai ed essere finalmente vista da tutti quegli appassionati che ormai non staranno più nella pelle.