Camila Cabello si sente vulnerabile quando i paparazzi la fotografano in bikini: "Sono scappata"

Camila Cabello ha rivelato di sentirsi spesso vulnerabile nel suo bikini quando viene colta di sorpresa dai paparazzi, ammettendo di essersi nascosta in piscina per sfuggire ai fotografi.

Camila Cabello ha parlato delle sue recenti foto che sono emerse online lo scorso sabato: la cantante è stata paparazzata mentre faceva il bagno e ha scelto Instagram per rivelare che si sente vulnerabile ogni volta che viene fotografata con indosso un bikini.

"Ogni volta che vado in questo beach club a Miami vengo beccata dai paparazzi, lo sanno e mi fotografano mentre faccio il check-in e io mi sento sempre super vulnerabile e impreparata. Ho indossato bikini molto piccoli in passato senza pensare al mio aspetto, poi ho visto le foto online e i commenti e sono rimasta così sconvolta", ha confessato la Cabello.

"Questo ha influito molto sulla mia autostima... Photoshop, mangiare in modo restrittivo, fare esercizio fisico eccessivo e scegliere angoli che rendano i nostri corpi diversi da come sono veramente... queste sono tutte pratiche che fanno parte della nostra cultura e sono sbagliate", ha aggiunto la cantante di Senorita.

Camila Cabello, dopo aver visto dei bambini che giocavano accanto a lei in spiaggia, ha ammesso che voleva tornare a sentirsi come se stessa a 7 anni: "Volevo essere come loro, felice, sciocca e libera, senza dover pensare a tirare in dentro la pancia. Sono scappata nell'area della piscina dove spero che i paparazzi non possano raggiungermi, ma si nascondono letteralmente tra i cespugli a volte, sono esausta".