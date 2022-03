Camila Cabello e l'incidente hot in tv: la star mostra il capezzolo al conduttore

Camila Cabello ha avuto un incidente hot in diretta televisiva durante una recente puntata del The One Show: la star ha accidentalmente mostrato il capezzolo destro al conduttore televisivo, agli spettatori e a tutti i presenti in sala.

La Cabello è apparsa in diretta, tramite collegamento video, per parlare del suo nuovo singolo quando ad un certo punto le è stato chiesto di mostrare la sua mossa di danza preferita relativa al video della sua recente collaborazione con Ed Sheeran.

Dopo essersi alzata in piedi per mostrare la mossa, la cantante e ballerina si è aggiustata la maglietta scoprendo il suo seno destro. Il comico Alan Carr, che era l'altro ospite dell'episodio presente in studio, si è immediatamente portato una mano alla bocca mentre la star, 25 anni, ha affermato: "Vi ho appena mostrato tutto, spero che tu non abbia visto il capezzolo."

Il co-conduttore Alex Jones ha risposto: "C'è stato un malfunzionamento del guardaroba. C'è stato un lampo di qualcosa, non so cosa ho visto" e, prima che il conduttore potesse riprendere l'intervista, Camila Cabello ha scherzato: "Mia madre è nella stanza accanto in questo momento, probabilmente sta impazzendo per quello che è appena accaduto".