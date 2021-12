Camila Cabello annuncia una pausa sui social media: ecco perché

Camila Cabello ha annunciato ai fan di aver appena deciso di prendersi una pausa dai social media: l'intrattenitrice 24enne ha condiviso la notizia domenica sulle sue Instagram Stories e ha anche spiegato il motivo di questa sua scelta.

"Vado in piccolo detox da social media fino al nuovo anno!", ha rivelato la cantante, prima di spiegare il motivo per cui ha preso questa decisione: "Voglio semplicemente passare meno tempo al telefono questa settimana. Vi amo tutti."

L'intrattenitrice è stata molto impegnata durante le festività natalizie: la scorsa settimana, ad esempio, ha eseguito una versione mariachi del classico natalizio I'll Be Home For Christmas per il presidente Joe Biden e la first lady Jill Biden alla Casa Bianca.

Camila Cabello è stata raggiunta da Mariachi Herencia de México, un gruppo di dieci membri di Chicago, Illinois, per il concerto andato in onda il 21 dicembre durante lo speciale della PBS In Performance at the White House: Spirit of the Season.