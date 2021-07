Camila Cabello e la body positivity: "Siamo donne reali, con grasso e cellulite"

Camila Cabello ha scelto TikTok per rispondere alle critiche, che le sono state rivolte dopo che è stata paparazzata durante una sessione d'allenamento, lanciando un messaggio di body positivity. "Siamo donne reali, con grasso e cellulite!", ha affermato la popstar, invitando tutti ad essere fieri del proprio aspetto e a non provare mai vergogna nei confronti del proprio corpo.

La Cabello è stata fotografata da alcuni paparazzi durante una sessione di allenamento in un parco e nelle foto e nei video pubblicati la cantautrice e attrice cubana naturalizzata statunitense appare con la 'pancetta', caratteristica che è stata immediatamente utilizzata dagli haters per attaccarla e schernirla.

Cinderella: Camila Cabello e Nicholas Galitzine in una foto del film

Camila, d'altro canto, non ha perso tempo e ha subito risposto alle critiche dicendo che che nessuno deve intromettersi nella sua vita privata visto che, nel momento in cui sono state scattate le foto, si stava semplicemente allenando per cercare di restare in forma e soprattutto in salute.

Camila Cabello, inoltre, ha dichiarato che la 'pancetta' non le dà alcun problema, e che è soddisfatta del suo aspetto: "Indossavo un top corto che mostrava la mia pancia. Io non l'ho nascosta, perché stavo correndo e vivendo come una persona normale che non pensa al suo corpo tutto il tempo! Siamo umane, e va bene così!"