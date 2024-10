Cameron Diaz torna a Hollywood dopo 10 anni: "Ecco perché era il momento giusto per farlo"

Dopo essere diventata una delle più grandi star di Hollywood, Cameron Diaz si è allontanata dalle luci della ribalta nel 2014; ora, a distanza di 10 anni e con diversi nuovi progetti in cantiere, l'attrice si è aperta sulla sua decisione di lasciare e quindi di tornare.

Con il suo ultimo ruolo sullo schermo avvenuto in Annie nel 2014, la Diaz ha dichiarato lunedì al Fortune's Most Powerful Women Summit che smettere di recitare "era qualcosa che dovevo fare. Mi sembrava la cosa giusta da fare per riappropriarmi della mia vita e non mi importava di nient'altro. L'opinione di nessuno, il successo di nessuno, l'offerta di nessuno o qualsiasi altra cosa potesse farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e di costruire la vita che volevo davvero avere".

Negli ultimi dieci anni, la Diaz ha sposato il rocker dei Good Charlotte Benji Madden e ha dato il benvenuto a due bambini, la figlia Raddix e il figlio Cardinal. Nel 2020 ha anche lanciato il marchio di vini Avaline con la partner Katherine Power.

Tutti pazzi per Mary - Cameron Diaz nella famigerata scena del 'gel per capelli'

La decisione di tornare a Hollywood

Ora l'attrice è pronta a tornare sul grande schermo per Back in Action di Netflix con Jamie Foxx, che debutterà sulla piattaforma nel gennaio 2025. Pare che tornerà anche per il prossimo Shrek 5 ed è in trattative per recitare al fianco di Keanu Reeves nella dark comedy Outcome.

Back in Action: Cameron Diaz e Jamie Foxx in una nuova foto promozionale del film

"Era il momento giusto per la mia famiglia. Dopo il Covid, siamo stati in casa per molto tempo, il che è stato fantastico, e il problema è che probabilmente saremmo rimasti lì, saremmo ancora lì adesso. La gente diceva: 'È finita' e io dicevo: 'No, non è finita, non è finita per me'", ha spiegato Diaz a proposito del suo ritorno a Hollywood. "Così ho dovuto spingere me stessa; mio marito, che è il migliore, mi ha detto: 'Ci hai sostenuto e hai costruito questa famiglia, è ora che ti sosteniamo noi e lasciamo che la mamma faccia le sue cose'. E io: 'Va bene, ci siamo'".

Diaz ha aggiunto che anche per il progetto di Netflix "non poteva dire di no a Jamie. Mi ha detto: 'Vieni con me' e io ho risposto: 'Ok, facciamolo'; è il nostro terzo film insieme, quindi è davvero fantastico". I due, infatti, avevano già lavorato insieme in Annie - La felicità è contagiosa e in Ogni maledetta domenica del 1999.