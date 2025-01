Cameron Diaz e Jamie Foxx super star di Netflix nel trailer di Back in Action

Si tratta anche del ritorno alla recitazione per l'attrice di Tutti pazzi per Mary, a più di 10 anni dal suo ritiro a vita privata

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Back in Action, film ovviamente d'azione che vede il ritorno - proprio come recita anche il titolo in un cortocircuito metanarrativo - di Cameron Diaz nel mondo della recitazione dopo un lungo periodo di pausa.

Nel filmato assistiamo a cosa accade quando una coppia, che sembrava essersi lasciata alle spalle i pericoli della propria attività come spie, è costretta a entrare di nuovo in azione e ad affrontare pericoli e nemici.

Il film diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo... e vivere felici) racconta quello che accade quando, anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per dedicarsi alla famiglia, Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx) si ritrovano di nuovo trascinati in quel pericoloso mondo dopo che la loro copertura salta.

Il grande ritorno di Cameron Diaz alla recitazione

L'attrice, che negli anni è stata impegnata anche come doppiatrice di Fiona nei film di Shrek, oltre a essere star di film molto amati come The Mask, Charlie's Angels, L'amore non va in vacanza, Gangs of New York e Tutti pazzi per Mary, aveva abbandonato il cinema nel 2014.

Cameron Diaz dopo Back in Action con Jamie Foxx non tornerà sul set: "Odia stare lontano da sua figlia"

Diaz non ha mai spiegato le ragioni del suo addio al cinema, sottolineando tuttavia che era davvero esausta per colpa dei tanti viaggi e impegni richiesti dalla sua attività come attrice e che aveva bisogno di occuparsi della sua vita privata e della sua famiglia.

Back in Action sarà diffuso su Netflix il 17 gennaio prossimo ed è il primo blockbuster della piattaforma per questo 2025 appena iniziato. Ci si aspetta ovviamente grandi cose e una buona dose di azione e divertimento.