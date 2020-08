Cambia la tua vita con un click: Adam Sandler accusato di plagio dall'autore di Piccoli Brividi

R.L. Stine e la sua casa editrice hanno quasi citato in giudizio Adam Sandler e i produttori di Cambia la tua vita con un click per plagio.

La casa editrice Scholastic, Inc. ha quasi citato in giudizio Adam Sandler e i produttori di Cambia la tua vita con un click per plagio; in seguito entrambe le parti hanno concordato che l'intera situazione era una coincidenza e quindi non è mai stata intrapresa nessuna azione legale.

Christopher Walken con Adam Sandler in Click

Nel 1995, R.L. Stine, autore di Piccoli Brividi, ha scritto una storia molto simile a quella del film nel suo "Tales to Give You Goosebumps", con quasi la stessa trama e ambientazione. Il libro condivideva con il film perfino il titolo, ovvero "Click", almeno nella versione originale in inglese.

Adam Sandler in una scena di Click

Entrambe le storie potrebbero basarsi sul vecchio racconto francese "The Magic Thread": nella storia un ragazzo è in grado di tirare un filo per far passare più velocemente i momenti della sua vita che non gli piacciono. Il ragazzo, infine, si ritrova rapidamente vecchio e senza una seconda possibilità.

Cambia la tua vita con un click è stato girato con un modello di telecamera digitale che consente di girare in maniera molto diversa dal solito, a un costo infinitamente più basso e con una resa qualitativa infinitamente più alta. La stessa telecamera è stata usata in seguito anche per le riprese di Superman Returns.