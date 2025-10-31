Call of Duty, il film è ufficiale e avrà un legame fortissimo con la serie Yellowstone

Taylor Sheridan e Peter Berg scriveranno insieme la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico live-action di Call of Duty per Paramount e Activision. Berg sarà anche il regista del film.

L'accordo arriva nella settimana in cui è stata diffusa la notizia secondo cui proprio Sheridan, uno dei più grandi creatori di successi dell'azienda, avrebbe stipulato un nuovo accordo di esclusiva con NBCUniversal, a partire dal 2029.

Tuttavia, sembra che Paramount Skydance lo terrà occupato fino ad allora e l'argomento scelto sembra perfetto per Sheridan, data la sua propensione per i thriller ricchi di azione e i polizieschi. Sheridan, Berg e David Glasser della 101 Studios produrranno il progetto.

Yellowstone: Kevin Costner in una scena della serie

I lavori di Sheridan e Berg: Call of Duty è in buone mani?

Sheridan è il creatore della serie di successo Yellowstone, che ha dato vita a spin-off altrettanto apprezzati come 1883 e 1923. Ha anche creato Lioness, Landman, Tulsa King e Mayor of Kingstown. Sul fronte cinematografico, il produttore e sceneggiatore ha ottenuto una nomination all'Oscar per lo script di Hell or High Water e ha scritto anche I segreti di Wind River, Sicario e il suo sequel, Soldado.

Berg, oltre ad aver diretto Friday Night Lights e Deepwater Horizon, ha firmato la regia di Hancock, Lone Survivor, Patriots Day e Battleship. Esattamente come Sheridan, non è estraneo a produzioni che espongano direttamente conflitti bellici o la rappresentazione drammatica dell'eroismo americano.

Call of Duty è un brand di Activision, casa editrice di videogiochi di proprietà di Microsoft. Il franchise comprende oltre 30 titoli principali pubblicati dal debutto del primo videogame nel 2003. Quando l'accordo per la realizzazione di un film è stato annunciato a settembre, fonti hanno riferito che, sebbene l'intesa sia incentrata sulla produzione di un solo film, essa prevede la possibilità per Paramount di espandere l'universo di Call of Duty attraverso progetti cinematografici e televisivi.

Sonic Il Film: Sonic in una scena del film

Paramount punta ancora sui videogame per il successo al box-office

I dettagli della trama del film di Call of Duty non sono stati rivelati, ma il popolarissimo videogioco è una serie militare sparatutto in prima persona. Paramount ha già ottenuto successo nell'adattare videogiochi in film, trasformando Sonic the Hedgehog in un importante franchise cinematografico e televisivo, che attualmente comprende tre lungometraggi e una serie tv.

Anche altri videogiochi hanno ispirato recenti blockbuster che hanno ottenuto un fenomenale successo al box-office, come ad esempio Super Mario Bros. Il Film, di cui è stato da poco annunciato il sequel, e Un film Minecraft. Questi ultimi due sono stati prodotti da Warner Bros.