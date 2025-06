Call of Duty: Black Ops 7, un cast stellare per il nuovo videogame, ecco tutti gli attori presenti

Activision sta rivoluzionando il suo franchise di lunga data "Call of Duty" inserendo numerose star del cinema e delle serie tv, col nuovo capitolo in arrivo

"Call of Duty: Black Ops 7" rompe con la tradizione e punta in alto: ambientato nel 2035, il nuovo capitolo vedrà un cast stellare, con nomi come Milo Ventimiglia, Kiernan Shipka e Michael Rooker che daranno voce e corpo a personaggi iconici e inediti.

Call of Duty: Black Ops 7, un cast stellare nel nuovo capitolo

Activision e Microsoft sparigliano le carte e rilanciano con Call of Duty: Black Ops 7, annunciato a sorpresa alla fine dell'Xbox Games Showcase 2025 nel corso della Summer Game Fest. Per la prima volta nella storia della saga, due capitoli di Black Ops si susseguono senza pausa: un salto temporale di oltre quarant'anni ci proietta nel 2035, dove il mondo è ormai un campo minato tra guerre convenzionali e conflitti psicologici. Il protagonista è David Mason - già noto ai fan di Black Ops 2 - stavolta con il volto e la voce di Milo Ventimiglia, che secondo il marketing chief Tyler Bahl rappresenta "un personaggio iconico della saga e tra i più amati dai fan". Ma a rubare la scena c'è anche Kiernan Shipka, scelta per interpretare Emma Kagan, affascinante CEO di un'organizzazione chiamata The Guild. "Siamo davvero entusiasti, Kiernan è in un momento d'oro e pensiamo che la sua interpretazione lascerà tutti a bocca aperta", ha detto Bahl. Ritorna inoltre Michael Rooker nei panni del veterano Mike Harper, in un atteso comeback che strizza l'occhio ai nostalgici.

Il nuovo titolo, sviluppato da Treyarch in tandem con Raven Software, è stato descritto come "il più contorto mai realizzato" nella linea Black Ops. Niente più teaser lunghi mesi: come ha spiegato Bahl, l'idea era sorprendere il pubblico con un lancio in stile Beyoncé, lasciando che l'annuncio arrivasse come un fulmine a ciel sereno.

La campagna sarà cooperativa, e come per il precedente capitolo, non mancheranno le celebri modalità zombie a round. Black Ops 7 sarà disponibile su Xbox Series X/S, One, PlayStation 4 e 5, PC via Battle.net, Steam e Xbox Game Pass Ultimate. In un panorama videoludico sempre più saturo, questo nuovo capitolo si propone di riscrivere le regole del gioco - con talento, adrenalina e una buona dose di cinema.