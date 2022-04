Californie: biglietti in omaggio per vedere il film al cinema a Torino

Scoprite come ottenere i biglietti omaggio per le proiezioni a Torino di Californie, il film interpretato da Khadija Jaafari.

Mente prosegue la corsa nelle sale di Californie, il nuovo film diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffmancon ed interpretato da Khadija Jaafari, sono stati messi a disposizione alcuni biglietti omaggio per le proiezioni del film nella città di Torino.

Californie: una foto del film

A partire da giovedì 21 aprile, Fandango ha dato il via alla distribuzione nelle sale di Californie, film drammatico che riunisce nel proprio cast Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Marilena Amato, Fatima Ramouch, Simona Petrosino ed Emanuele Palumbo. Un'opera che osserva da vicino i radicali mutamenti del corpo , ma anche dei desideri e degli obbiettivi, della protagonista Jamila, interpretata da Khadija Jaafari. Grazie a questo ruolo, la giovane attrice è stata premiata alla 39a edizione di Annecy Cinéma Italien come miglior interprete, "per l'incredibile capacità di mantenere la coerenza e la bellezza di un'interpretazione nell'arco di vari anni, senza mai perdere il cuore di un personaggio intenso ed allo stesso tempo fragile".

Per dare a più persone l'opportunità di vedere il film, e dunque anche di godersi l'acclamata performance di Jaafari, è stata estesa la promozione tramite la quale sarà possibile usufruire di biglietti omaggio messi a disposizione per le proiezioni previste presso il cinema Greenwich di Torino . Nello specifico, i biglietti in questione riguardano i seguenti giorni di programmazione (ogni invito sarà valido per due persone:

Giovedì 28 aprile - 40 biglietti

Venerdì 29 aprile - 50 biglietti

Sabato 30 aprile - 70 biglietti

Domenica 1 maggio - 60 biglietti

Lunedì 2 maggio - 40 biglietti

Mercoledì 4 maggio - 40 biglietti

Il processo per richiedere gli inviti è il seguente: bisogna inviare una email all'indirizzo info@blublunetwork.com, in cui è necessario scrivere MOVIEPLAYER. Gli assegnatari riceveranno una email di conferma ed avranno in lista il proprio nominativo che dovrà essere comunicato alla hostess presente nel cinema per l'ingresso in sala.

Di seguito, la sinossi di Californie: Jamila è una ragazza marocchina che vive in una città portuale dell'Italia del Sud. A nove anni Jamila ha sogni, modelli di riferimento e la curiosità per la vita, ma le difficoltà e il senso di emarginazione che prova quando è con i suoi coetanei la induriscono e la rendono sempre più diffidente. Comincia allora ad idealizzare il suo Paese di origine, dove dichiara di voler tornare, e lascia la scuola per andare a lavorare a tempo pieno nel negozio 'Californie' per poter diventare un giorno una brava parrucchiera.