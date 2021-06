Cake: Jennifer Aniston si è ispirata alla tragica storia vera di Stacy Courtney

Jennifer Aniston, al fine di interpretare il ruolo di Claire Simmons in Cake, ha deciso di ispirarsi alla storia vera di una sua cara amica e collega, Stacy Courtney, una storia tragica e molto toccante che, anche grazie a questo film, sembra aver avuto un lieto fine.

Cake: Jennifer Aniston in una drammatica scena del film

La Courtney ha lavorato come stunt-woman e come controfigura a Hollywood per molti anni fino a quando è stata investita da un'elica di una barca che le "ha letteralmente masticato la gamba sinistra", mettendo immediatamente in pausa la sua carriera e, soprattutto, la sua stessa vita.

Da quel momento in poi Stacy ha dovuto convivere con dei terribili dolori cronici, ha ricevuto 23 interventi chirurgici ed ha sviluppato una dipendenza dall'ossicodone, un potente oppiaceo. "Ho quasi perso la vita e ho attraversato tre anni di dolore cronico e molti interventi chirurgici", ha dichiarato la donna durante il tour promozionale della pellicola, al quale ha preso parte per aver lavorato sul set come coordinatrice degli stunt.

La Aniston era a conoscenza della storia della stunt-woman ma non dei dettagli intimi: "Sapevo che aveva subito un orribile infortunio, che aveva attraversato un periodo molto traumatico e che la sua carriera e la sua vita erano fondamentalmente in pausa. Non conoscevo i dettagli, quindi le ho chiesto di sedersi con me e di raccontarmi tutto, volevo sapere che cosa si prova quando ci si ritrova costretti a vivere tutto questo. Ora sta molto meglio e questo mi rende profondamente felice, ha ripreso in mano la sua vita e la sua carriera e sono entusiasta di aver lavorato con lei sul set di questo film."

Cake: Jennifer Aniston con Chris Messina in una scena del film

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 48% basato su 126 recensioni, con una valutazione media di 5,83/10. Il consenso critico del sito afferma: "Cake offre a Jennifer Aniston l'opportunità di mettere alla prova le sue doti drammatiche, purtroppo però manca di profondità ed è una pellicola adatta soltanto ai più sfegatati fan dell'attrice."