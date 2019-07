Caccia al ladro: la serie tv spagnola da stasera su Paramount Network!

Stasera su Paramount Network - il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat - arriva in Prima Tv Assoluta l'inedita serie Caccia al ladro: la prima coproduzione internazionale Latin America, Italia e Spagna, prodotta da Viacom International Studios. La nuova serie tv sarà trasmessa in Italia, in premiere mondiale, a partire da mercoledì 31 luglio, su Paramount Network.

Tratta dal film capolavoro Caccia al ladro di Alfred Hitchcock, la serie segue le vicende di un ex ladro di gioielli soprannominato "il Gatto", il quale sarà chiamato a scoprire l'identità del misterioso truffatore che agisce a suo nome. Alle rapine e agli enigmi da risolvere, si aggiunge l'appassionata storia d'amore tra i due protagonisti - interpretati dall'attore argentino Pablo Echarri e dall'attrice spagnola Alexandra Jiménez - che terrà lo spettatore incollato alla poltrona.

Una bella locandina del film Caccia al ladro ( 1955 )

"Non è stato facile la sfida di adattare Hitchcock. L'ho fatto con umiltà ma anche con orgoglio. Caccia al Ladro è una serie pop dal linguaggio contemporaneo proprio come era il film del maestro. Mi auguro che il pubblico italiano che sarà il primo al mondo a vederla, ne apprezzerà lo sforzo", commenta Javier Olivares, showrunner della nuova serie tv.

Mercoledì 31 luglio, alle ore 21.10, andranno in onda i primi due episodi di Caccia al ladro che apre la stagione con un avvincente inizio. Nella prima puntata Juan Robles, gallerista sudamericano trapiantato a Barcellona, sposa Lola Garay, un ispettore di polizia. I due sono pronti per la luna di miele quando arriva una tremenda notizia da Buenos Aires e la coppia è costretta a cancellare il viaggio: Román - il vecchio zio di Juan - è stato arrestato. Juan e sua madre Luisa decidono di partire subito per l'Argentina, mentendo però a Lola e dicendole che si tratta di un problema salute dello zio. Tra bugie, misteriose coincidenze e rivelazioni inaspettate, dietro tutto si nasconde un grande segreto. A seguire il secondo episodio, nel quale il mistero si infittisce: ma chi è in realtà il Gatto? Il passato di Juan torna a perseguitarlo. Continuare a mentire alla moglie Lola diventa sempre più complicato. Sono in molti a fare domande e a riprendere dall'archivio il caso "Il Gatto".

L'intera serie di 10 episodi sarà trasmessa in PRIMA TV ASSOLUTA su Paramount Network ogni mercoledì con due episodi, a partire dal 31 luglio, alle ore 21.10. La serie sarà poi disponibile sul sito di Paramount Network (www.paramountnetwork.it).