Cabiria Experience: la rinascita del classico del cinema muto con Rai Cinema e le nuove tecnologie

Annunciato Cabiria Experience, progetto innovativo e immersivo ideato da Rai Cinema insieme al Museo Nazionale del Cinema di Torino con Spazio Koch e Cubia. Pensato per offrire un'esperienza cinematografica originale, il progetto ha come obiettivo quello di restituire al film Cabiria di Giovanni Pastrone una rinnovata energia, e far scoprire agli utenti più giovani quello che viene considerato il primo kolossal del cinema muto italiano, renderlo più fruibile attraverso i linguaggi delle nuove tecnologie.

Il film, realizzato nel 1914 e arricchito con le didascalie letterarie di Gabriele D'Annunzio, è stato presentato in anteprima mondiale al Teatro Regio nella preapertura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e proiettato poi ufficialmente al Festival di Cannes nel 2006 alla presenza di Martin Scorsese, nella versione restaurata dal Museo Nazionale del Cinema.

Cabiria prima e dopo il trattamento di Cabiria Experience

A 110 anni dalla sua creazione, Cabiria prende di nuovo vita e diventa un progetto multipiattaforma grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie come la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, il Metaverso e soprattutto l'utilizzo di Unreal Engine, il potente motore grafico 3D sviluppato da Epic Games e utilizzato principalmente per la creazione di videogiochi come Fortnite, ma sempre più sfruttato anche in ambito cinematografico. L'iniziativa, che unisce la grande tradizione cinematografica con le moderne innovazioni tecnologiche, si propone di catturare l'interesse delle nuove generazioni e di guidarle alla riscoperta di un contenuto storico, il più famoso film italiano del cinema muto.

La rinascita di Cabiria

La trama del film originale è ricca di colpi di scena e ha come protagonista la giovane Cabiria, rapita dai pirati fenici che la vendono ai Cartaginesi, i quali vogliono immolarla al dio Moloch. A salvarla sarà il romano Fulvio Axilia con l'aiuto del possente Maciste, sullo sfondo della seconda guerra punica.

Il progetto "Cabiria Experience" comprende una serie di contenuti che il settore Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema sta realizzando insieme ad un team di esperti:

un cortometraggio immersivo e un cortometraggio lineare: creati attraverso il motore grafico 3D Unreal Engine e una combinazione di tools di intelligenza artificiale in cui vengono trattati i primi due capitoli dell'opera originale, nello specifico L'eruzione dell'Etna e Il sacrificio e il salvataggio. Il corto VR sarà proiettato al Museo Nazionale del Cinema e fruibile sulla App Rai Cinema Channel VR attraverso visori VR; mentre il corto lineare sarà disponibile su RaiPlay. un'esperienza di gaming: un'opportunità per gli utenti di incarnare Maciste, uno dei protagonisti del film, e partecipare, attraverso il suo avatar, ad alcune missioni avventurose nel Metaverso di Rai Cinema e in quello del Museo Nazionale del Cinema sulla piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale The Nemesis. L'esperienza sarà disponibile sia da mobile sia da desktop.

Tutto il progetto, nelle sue varie declinazioni, verrà presentato integralmente al 76° Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio di radio, tv e web da tutto il mondo, in programma a Torino dal 1° al 4 ottobre 2024.