Butch Cassidy: il cult con Paul Newman e Robert Redford diventa una serie tv

Butch Cassidy, il cult con Paul Newman e Robert Redford, rinascerà sul piccolo schermo. Il classico western del 1969 diventerà una serie tv: Stone Village Television ha, infatti, battuto la concorrenza aggiudicandosi l'asta dei diritti per l'adattamento del film.

Bucth Cassidy and the Sundance Kid: i protagonisti Paul Newman e Robert Redford

Butch Cassidy, considerato un Western seminale, ha plasmato decine di pellicole e si è rivelato anche un grande successo al box office, incassando oltre 100 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 6 milioni.

Dopo un'asta molto combattuta, la Stone Village Television ha vinto i diritti per trasformare la storia di Butch e Sundance Kid in una serie televisiva e la società prevede di finanziare lo sviluppo e la produzione per poi vendere il prodotto finito ai canali via cavo. Secondo l'Hollywood Reporter, il piano è quello di creare una storia e uno show che piaccia a un pubblico globale. La serie sarà rivolta specificamente a un pubblico latinoamericano.

Fondata nel 1998, Stone Village Television ha sviluppato la serie Station Eleven su HBO Max, nonché un adattamento di Frankenstein. I fan auspicano che la compagnia possa catturare tutte le migliori qualità del capolavoro Western e rendere giustizia alla storia originale. Il fatto che Scott Steindorff, capo della Stone Village Television, fosse amico e collega di Paul Newman offre un legame unico con la storia.