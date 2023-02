Buongiorno, Mamma! 2: trama terzo episodio, stasera su Canale 5

Buongiorno, mamma! 2 torna stasera su Canale 5 alle 21:25, con il terzo episodio della nuova stagione della serie TV che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La Trama della stagione

La nuova stagione, in sei puntate, ci porta ancora una volta dentro le vicende della famiglia Borghi, una famiglia speciale, con una mamma speciale. Una famiglia che si troverà ad affrontare nuove sfide e nuove difficoltà. Come sempre vedremo la storia del presente intrecciarsi con quella del passato. E non mancherà la linea mistery che ci porterà a svelare nuovi segreti e nuove verità.

Cosa vedremo stasera

La Trama del terzo episodio

Le bugie: nel passato come nel presente aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi. Agata si trasferisce da Mauro che ancora non le ha svelato di aver conosciuto Maurizia; Sole scopre per caso che Federico sta lasciando l'Italia, e cerca di raggiungerlo all'aeroporto con l'aiuto di Colaprico, rientrato in città' per scoprire il legame tra Maurizia e il defunto padre di Mauro. La coppia Anna - Guido entra in profonda crisi: lei e' decisa a raccontare a Sole la verità' sulla sua nascita, mentre Guido e' di parere contrario. Jacopo con un sotterfugio ruba alcune ricette al nonno medico, Francesca frequenta Paolo pur sapendo che e' sposato e Sole incontra di nascosto Vincenzo. Quando infine Agata scopre che Colaprico e' in città', e' costretta a rivelare a Anna e Guido un segreto a lungo celato.

Buongiorno, mamma! 2 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. La fiction si potrà seguire in live streeaming gratuito anche su Mediaset Infinity, dove trovate caricato anche il promo della terza puntata