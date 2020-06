Buon compleanno Mr. Grape: Johnny Depp si scusò con Leonardo DiCaprio, ecco perché

Johnny Depp ha ammesso di aver pensato che Leonardo DiCaprio fosse estremamente irritante sul set di Buon compleanno Mr. Grape. L'attore ha confessato di averlo trattato male durante le riprese anche se in seguito si è scusato con la giovanissima, futura star del cinema. Depp, inoltre, era solito scusarsi con Darlene Cates al termine di ogni scena del film in cui i due recitavano insieme.

Leonardo DiCaprio in Buon compleanno, Mr. Grape

In un'intervista, Depp ha dichiarato: "È stato un momento molto difficile per me, quel film, non so per quale motivo. Ho torturato Leonardo, nel vero senso della parola. Parlava sempre di questi maledetti videogiochi sai? e quello era un periodo piuttosto buio per me."

"'No, non ti darò una boccata di sigaretta mentre ti nascondi di nuovo da tua madre, Leo.'" ha continuato Depp. "Al di là di questo voglio essere chiaro: rispetto davvero molto Leo come attore e gli ho chiesto scusa per il mio comportamento. Ha lavorato duramente ed ha trascorso molto tempo a fare ricerche, quando è arrivato sul set era preparato e pronto per recitare."

Johnny Depp odiava il fatto che il suo personaggio dovesse ridicolizzare Darlene Cates, che interpretava sua madre nel film, e si scusava con lei dopo quasi ogni scena. L'attore una volta disse a Cates: "Darlene, voglio che tu sappia che odiavo profondamente dover dire quelle cose su di te o sul tuo personaggio."