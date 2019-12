Buick 8: Thomas Jane produrrà il film tratto dal romanzo di Stephen King

Buick 8, il nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King, avrà come produttore l'attore Thomas Jane, che si addentrerà così nel mondo creato dallo scrittore, anche se per ora non è stato rivelato se sarà coinvolto anche come interprete.

Il libro pubblicato nel 2002 racconta la storia di Ned Wilcox che, poco dopo la morte del padre a causa di un assurdo incidente automobilistico, scopre che i membri della Troop D mantengono un segreto nel loro quartier generale: una Buick Roadmaster del 1954 che potrebbe causare la distruzione della nostra dimensione.

Thomas Jane collaborerà con Courtney Lauren Penn tramite la Renegade Entertainment per adattare il romanzo Buick 8 di Stephen King e i due hanno dichiarato: "Si tratta di un progetto elettrizzante e profondamente personale per noi, mentre esploriamo un mistero dalla struttura unica che si svolge negli anni '70, '80, '90 e post 11 settembre e che si concentra sulla ricerca, di un figlio, sulla verità riguardante l'improvvisa morte del padre. Insieme al primo amore e al dolore, misteri terrificanti e filosofici, ci sono eventi inspiegabili legati alla macchina che dà il titolo alla storia. Siamo onorati che Stephen sostenga la nostra visione del suo brillante e provocatorio romanzo".

Il libro avrebbe dovuto arrivare sugli schermi già nel 2005 con la regia di George A. Romero, filmmaker poi sostituito con Tobe Hooper nel 2007. Nel 2009 il progetto è stato cancellato e il terzo tentativo di produrre l'adattamento era stato affidato a William Brent Bell.