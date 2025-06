Bugonia: Emma Stone viene rapita nel primo teaser trailer del film di Yorgos Lanthimos

Bugonia, il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos, arriverà nei cinema americani il 24 ottobre e il teaser trailer regala le prime anticipazioni sulla trama.

L'atteso lungometraggio è indicato come uno dei probabili titoli che saranno presentati in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove il regista ha presentato alcune delle sue opere precedenti come La favorita.

Cosa racconterà Bugonia

Il film Bugonia è un remake della commedia coreana Save the Green Planet. Al centro della trama ci sono due amici, ossessionati dalle cospirazioni, che decidono di rapire la CEO di un'importante azienda, interpretata da Emma Stone, perché sono convinti che sia un'aliena che ha l'obiettivo di distruggere la Terra.

Nel cast ci sono anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film

La sceneggiatura è firmata da Will Tracy, mentre Yorgos Lanthimos è stato impegnato dietro la macchina da presa. Il filmmaker ha coinvolto il montatore Yorgos Mavropsaridis che ha lavorato a tutti i suoi lungometraggi precedenti, Robbie Ryan che ha avuto il ruolo di direttore della fotografia, lo scenegrafo James Price e il compositore Jerskin Fendrix.

Focus Features distribuirà Bugonia negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale (Italia compresa).