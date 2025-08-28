Bugonia: Emma Stone alle prese con dei rapitori nel nuovo trailer del film di Yorgos Lanthimos

Arriverà nei cinema italiani il 23 ottobre, grazie a Universal Pictures, il film Bugonia, presentato oggi in anteprima mondiale a Venezia 2025. Il regista Yorgos Lanthimos ha voluto collaborare nuovamente con Emma Stone per portare sugli schermi una storia dalle tinte sci-fi e surreali, anticipate dal trailer ufficiale.

Cosa racconterà Bugonia

Il film Bugonia è ispirato alla commedia coreana Save the Green Planet. Al centro della trama ci sono un uomo e suo cugino, ossessionati dalle cospirazioni, che decidono di rapire la CEO di un'importante azienda, interpretata da Emma Stone, perché sono convinti che sia un'aliena che ha l'obiettivo di distruggere la Terra.

Nel cast ci sono anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Nel trailer condiviso online si può vedere in anteprima qualche passaggio di ciò che accadrà dopo il rapimento, con la protagonista che cerca di capire le motivazioni dei due uomini, determinati a comunicare con il leader della razza aliena che pensano stia facendo degli esperimenti sugli esseri umani.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il film

La sceneggiatura è firmata da Will Tracy, mentre Yorgos Lanthimos è stato impegnato dietro la macchina da presa.

Il filmmaker ha coinvolto il montatore Yorgos Mavropsaridis che ha lavorato a tutti i suoi lungometraggi precedenti, Robbie Ryan che ha avuto il ruolo di direttore della fotografia, lo scenegrafo James Price e il compositore Jerskin Fendrix.

Focus Features distribuirà Bugonia, che è in concorso alla 82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio indipendente, si occuperà della distribuzione internazionale (Italia compresa).