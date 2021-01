Buffy, Sarah Michelle Gellar festeggia i 40 anni della Cacciatrice con un messaggio ai fan: "Siate coraggiosi"

Buffy, la protagonista della serie cult creata da Joss Whedon, ha compiuto quaranta anni e la sua interprete, Sarah Michelle Gellar ha voluto celebrare la ricorrenza con un post condiviso sui social in cui invita i suoi follower a trovare dentro di sé la propria forza. L'attrice, prima di augurare buon compleanno alla Cacciatrice, ha sottolineato quanto abbia imparato a livello personale grazie alla possibilità di portare in vita il personaggio.

Sarah Michelle Gellar ha scritto su Instagram: "Mi sono appena resa conto che oggi è il quarantesimo compleanno di Buffy Summers, nata il 19 gennaio 1981. Non riesco nemmeno a crederci". La protagonista della serie cult Buffy - L'ammazzavampiri, creata da Joss Whedon, ha quindi sottolineato: "Mi ha insegnato che la cosa più difficile al mondo è viverci".

Sarah ha usato proprio questa lezione di vita ricevuta grazie al progetto televisivo per fare una richiesta ai suoi follower: "In suo onore siamo tutti coraggiosi. Viviamo. Questo potrebbe non essere il modo in cui eravamo abituati a vivere le nostre vite, ma troviamo la bellezza. Così potremo vivere tutti a lungo e in sicurezza".

Ormai due anni fa si era parlato della possibilità di un ritorno della storia della Cacciatrice in occasione di un reboot sviluppato da Monica Owusu-Breen che poteva avere il sostegno di Joss Whedon come produttore esecutivo, progetto di cui per ora non si hanno ulteriori aggiornamenti.