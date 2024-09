Buffy l'ammazzavampiri: la reazione di Sarah Michelle Gellar alla reunion del trio di villain

Un gruppo di supercattivi si è riunito fuori dalla cittadina di Sunnydale ma pare che Buffy Summers non sia preoccupata. Sarah Michelle Gellar ha commentato una foto pubblicata sui social che ritrae i tre attori che hanno interpretato il perfido trio di nerd nella serie.

Adam Busch, Danny Strong e Tom Lenk hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, chiedendo ai fan di dare un titolo all'immagine. A sorpresa, Gellar ha commentato la foto suscitando l'entusiasmo dei fan ma anche dei diretti interessati.

Il Trio

"Tre persone che adoro" ha scritto la star della serie tra i commenti, suscitando la reazione di Danny Strong, che ha condiviso l'affetto reciproco nei confronti della Cacciatrice. Il Trio era composto dai principali cattivi della sesta stagione di Buffy l'ammazzavampiri, tre nerd dediti ad esperimenti scientifici, evocazione di demoni e lanci di incantesimi.

Il Trio ha incarnato il male in maniera differente rispetto al resto dei cattivi nella serie tv, solitamente vampiri o demoni. In questo caso erano solo esseri umani che riuscivano a tenere in allerta la Scooby Gang e Buffy. In particolare, il personaggio di Adam Busch, Warren Mears, ucciderà accidentalmente Tara (Amber Benson), scatenando l'ira malvagia di Willow (Alyson Hannigan), che si trasformerà nel suo alter ego oscuro, Dark Willow.

Tom Lenk, che interpreta Andrew nella serie, sarà nel cast dello spy-film coreano Tempest, su Disney+. Danny Strong, che interpreta Jonathan nello show, ha vinto due Emmy Award per il suo lavoro nella miniserie Game Change, oltre ad essere candidato altre tre volte per Dopesick. Infine, Adam Busch è di recente apparso in alcuni episodi di The Rookie e Proven Innocent.

Sarah Michelle Gellar è felice del successo di Buffy - L'ammazzavampiri:"Sono incredibilmente orgogliosa di quello che abbiamo creato tutti insieme. A volte hai bisogno di distacco per capire veramente l'importanza di tutto questo. Apprezzo tutto di quel lavoro. Come interprete, tutto ciò che vuoi è lasciare il segno. Vuoi fare qualcosa che colpisca le persone".