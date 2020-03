Buffy - l'ammazzavampiri pronta a sbarcare su Disney+?

Potremmo vedere Buffy - l'ammazzavampiri su Disney+? Tra le proposte in un sondaggio della piattaforma anche la serie di Joss Whedon.

Disney+ sta inviando un sondaggio via mail agli abbonati nel quale si richiedono le preferenze su contenuti per adulti da inserire nella libreria e fra le proposte è comparsa anche Buffy - l'ammazzavampiri, la serie cult anni '90 con protagonista Sarah Michelle Gellar nel ruolo di Buffy Summers.

Tra le proposte Disney+ sulle quali è richiesto un feedback anche lo show con la giovane cacciatrice di vampiri, insieme a Willow (Alyson Hannigan), Xander (Nicholas Brendon) e Giles (Anthony Stewart Head). Nella lista delle proposte anche titoli Firefly, Modern Family, Black-ish e Malcolm. Tutte produzioni riconducibili alla Fox, che la Disney ha acquisito qualche mese fa.

All'inizio di marzo Buffy - L'ammazzavampiri ha compiuto ventitré anni e fu dei primi show tv horror-action con protagonista una ragazza. Una serie rivoluzionaria, che ha entusiasmato la stessa protagonista:"Penso che all'epoca immaginassi che tutti i ruoli sarebbero stati così. Perché le donne non dovrebbero essere protagoniste? Perché le donne non dovrebbero dare calci? Non chiedermelo" ha dichiarato Sarah Michelle Gellar.

Creata da Joss Whedon, Buffy l'ammazzavampiri è stata preceduta da un film nel 1992, con Kristi Swanson nel ruolo della protagonista eponima, ma l'operazione si rivelò un flop. Tra il 1997 e il 2003 Buffy è diventata una serie tv dal grande impatto culturale, che generò lo spin-off Angel, con protagonista David Boreanaz.