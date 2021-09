Buffy l'ammazzavampiri, Nicholas Brendon: la star soffre di paralisi ai genitali

La manager di Nicholas Brendon, la star di Buffy l'ammazzavampiri, ha rivelato nuove informazioni a proposito del suo arresto e del calvario che ha dovuto affrontare in seguito, causato da una paralisi genitale. Il tormentato attore ha precedentemente spiegato di soffrire di una dolorosa paralisi e di avere anche problemi alle gambe e alla schiena.

La star, che ha interpretato l'assistente Xander Harris nella serie per adolescenti degli anni '90, ha rivelato di non riuscire più a camminare a causa di una rara malattia: la sindrome della cauda equina. Nicholas, che ha anche lottato con la depressione e l'alcolismo negli anni successivi alla sua fama, è stato costretto a rinunciare alla promozione del suo nuovo progetto cinematografico, Wanton Want.

La manager dell'attore, Theresa Fortier, ha dichiarato al Daily Mail: "In questo momento si sta concentrando sulla sua salute. Non sta promuovendo il film. Nell'ultima settimana e mezza le cose sono drasticamente peggiorate. Soffre di una terribile paralisi che comprende gambe e parti intime."

Buffy - L'ammazzavampiri: Nicholas Brendon arrestato per possesso di stupefacenti

"Purtroppo, sembra che avrà bisogno di un intervento chirurgico per risolvere i suoi problemi di salute. Vorrei che fosse in via di guarigione e in grado di promuovere questo film". Theresa, riferendosi al suo recente arresto, ha aggiunto: "Dormire su un pavimento di cemento ha aggravato la sua malattia e da allora è stato costretto ad affrontare dolori insopportabili, intorpidimento e un peggioramento della paralisi".