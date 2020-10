Buffy – L’ammazzavampiri, Alyson Hannigan: “Uso gli oggetti di scena come decorazioni di Halloween”

Alyson Hannigan, interprete di Willow in Buffy - L'ammazzavampiri, ha dichiarato che usa gli oggetti di scena della serie come decorazioni per Halloween.

Sarah Michelle Gellar ed Alyson Hannigan in una scena di Buffy

Alyson Hannigan, interprete di Willow in Buffy - L'ammazzavampiri, ha dichiarato di usare gli oggetti di scena della serie che si è portata a casa come decorazioni per Halloween nella casa dove vive con il marito Alexis Denisof (anch'egli apparso nell'acclamata serie di Joss Whedon, nei panni di Wesley) e le due figlie.

Come riportato dalla rivista americana People, l'attrice ha svelato questo dettaglio durante una trasmissione radiofonica, commentando così la situazione:

"Ho un sacco di roba proveniente dal set di Buffy. Ho molti degli oggetti del cimitero, e fanno parte delle mie decorazioni per Halloween. È divertente, perché quel cimitero era inquietante. Abbiamo tutte le lapidi."

Una tradizione simpatica, ma non priva di inconvenienti, a causa della vetustà di alcuni oggetti: "Ho gli scheletri che stavano nella caverna del Maestro, e hanno più di vent'anni. Cominciano a dare segni di cedimento, quindi dobbiamo stare molto attenti quando li tiriamo fuori."

Buffy - L'ammazzavampiri: Che fine hanno fatto i protagonisti?

Alyson Hannigan e Nichoals Brendon in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio La riunione

Nel corso della medesima intervista, Alyson Hannigan ha svelato che non ricorda bene tutti gli episodi di Buffy - L'ammazzavampiri, soprattutto quelli a tema Halloween, presenti nelle stagioni 2, 4 e 6:

"Ricordo bene il primo, nella seconda stagione, perché eravamo ancora agli inizi. Il resto è un montaggio di ricordi sparsi. In parte perché la serie ti dava sempre quell'impressione di Halloween, con i mostri e il cimitero."

Mostri che lei, nei panni della potentissima strega Willow Rosenberg, ha affrontato per tutta la durata della serie (è l'unica persona, oltre a Sarah Michelle Gellar, ad essere apparsa in tutti gli episodi, di cui alcuni nella sesta stagione dove è lei a diventare l'antagonista di turno), con l'aggiunta di alcune ospitate nello spin-off Angel. Dal 2018 presta la voce alla madre della protagonista nella serie animata Fancy Nancy, in onda su Disney Junior, e prossimamente la vedremo su Disney+ nel film Flora & Ulysses, basato sull'omonimo libro della scrittrice Kate DiCamillo.