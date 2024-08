La nuova buddy comedy di Jason Momoa e Dave Bautista aggiunge al cast alcune star di Star Wars e Spider-Man

Jason Momoa e Dave Bautista hanno già lavorato insieme in See e Dune e in passato hanno dichiarato di voler fare insieme "un film poliziesco tipo Arma letale". Momoa è apparso al The Late Late Show nel 2021 e ha rivelato che stavano lavorando per mettere insieme il tutto. Ora, il momento è finalmente arrivato!

The Wrecking Crew è attualmente in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, con alla regia il regista di Blue Beetle Ángel Manuel Soto, e con Momoa e Bautista come protagonisti. Questa settimana, The Hollywood Reporter ha rivelato che altri nomi interessanti sono stati aggiunti al cast.

Oltre a Momoa e Bautista, The Wrecking Crew ha aggiunto Temuera Morrison (The Book of Boba Fett) e Jacob Batalon (Spider-Man: No Way Home). Il cast comprende anche Frankie Adams (The Expanse), Miyavi (Kong: Skull Island), Stephen Root (Barry) e Claes Bang (The Northman). La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Tropper (The Adam Project). La produzione del film è prevista per ottobre in Nuova Zelanda.

The Book of Boba Fett, Temuera Morrison in una scena della serie

Il film "segue due fratellastri - uno un poliziotto dalla mente libera (Momoa) e l'altro un disciplinato Navy SEAL (Bautista). Dopo vent'anni di litigi, i due devono lavorare insieme per svelare la cospirazione che si cela dietro l'omicidio del padre alle Hawaii". Secondo il rapporto, Morrison dovrebbe interpretare il governatore delle Hawaii, mentre Batalon è "un investigatore privato esperto di strada e sboccato che conosceva il padre dei due fratelli".

Quando rivedremo Blue Beetle?

Durante un'apparizione al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum l'anno scorso, il capo dei DC Studios James Gunn ha parlato di Jaime Reyes come del "primo eroe" del nuovo Universo DC, lasciando intendere che Xolo Maridueña riprenderà il suo ruolo in progetti futuri. "Voglio dire che il primo personaggio del DCU è sicuramente Blue Beetle e il primo film del DCU è Superman", aveva detto Gunn all'epoca.

Blue Beetle: un'immagine tratta dal film

In una chiacchierata con ComicBook, Soto ha parlato della conferma che Maridueña tornerà a vestire i panni di Blue Beetle. "È stato molto rassicurante sapere che non si tratta solo del personaggio di Blue Beetle, ma che Xolo è Blue Beetle", ha spiegato Soto. "E questa è una cosa bellissima da vedere, perché è un voto di fiducia a quello che abbiamo fatto finora".