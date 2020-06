Bud Spencer: le sue ultime parole prima di morire e il ricordo di sua figlia

Quattro anni fa ci lasciava Bud Spencer: nei ricordi di sua figlia Cristiana, la sua ultima parola prima di morire fu "Grazie". Un semplice grazie per una vita piena, rievocata dalla figlia dell'attore in una biografia di prossima pubblicazione di cui ha parlato al portale Quotidiano.net.

Enzo Cannavale con Bud Spencer in Piedone d'Egitto

Bud Spencer è ancora oggi uno degli attori più amati dal pubblico italiano, ma Carlo Pedersoli, questo il suo vero nome, e stato anche, pallanuotista, sceneggiatore e come nuotatore ha partecipato a due olimpiadi, primo italiano a scendere sotto il minuto nello stile libero. A quattro anni dalla sua scomparsa, la figlia lo ha voluto ricordare con una biografia, la sua Cristiana - che lui chiamava Cri Cri - ha scritto il libro Bud: un gigante per papà, edito da Giunti. Nell'intervista rilasciata a Quotidiano.net Cristiana Pedersoli ha voluto spiegare anche i motivi che l'hanno spinta a scrivere questo libro: "L'ho fatto per i miei figli, perché non si perdano tanti ricordi", racconta la secondogenita di Bud Spencer, che in questo modo ha voluto conservare per sempre nella memoria dei figli la figura del nonno.

Cristiana aveva anche un'altra forte motivazione, scrivere del padre è stato un modo per sentirlo vicino: "L'ho fatto per me, per stare ancora un po' vicino a mio padre. Non è stato facile mettere ordine fra i ricordi. Ci ho messo quattro anni". Scavare nella memoria non è un'impresa da poco: "I ricordi non vengono fuori in fila, ordinati, ma quando meno te lo aspetti", conferma "Cri Cri" che spiega il metodo che ha usato perché quei ricordi non sfuggissero di nuovo: "Avevo un blocco di fogli anche accanto al letto".