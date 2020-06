Bud Spencer, sua figlia svela: "La foto che trovai dopo la sua morte"

Bud Spencer quattro anni dopo la sua morte è ancora molto presente nella vita di sua figlia Cristiana Pedersoli, che in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato di quando ha ritrovato una foto del padre in circostanze a dir poco insolite.

Bud Spencer è stato uno degli attori più amati dal pubblico italiano, i suoi film in coppia con Terence Hill sono diventati dei cult come testimoniano gli ottimi ascolti delle sue pellicole ad ogni passaggio televisivo.

Il prossimo 27 giugno esce in libreria Un gigante per papà scritto da Cristiana Pedersoli, figlia di Carlo, in arte Bud Spencer. Cristiana nel corso dell'intervista a Il Corriere della Sera racconta come la figura del padre sia ancora presente nella sua vita, grazie anche le numerose testimonianze di affetto dei numerosi fan, anche attraverso episodi che sembrano al limite del soprannaturale: "La cosa più significativa è successa un paio di mesi dopo che non c'era più. Un fan continuava a scrivermi dicendo che papà voleva che cercassi tra i cassetti di una credenza in radica con una ribaltina. La descrizione era molto precisa, ma io non avevo un mobile del genere e non ricordavo che ci fosse a casa dei miei genitori".Poi la scoperta che ha lasciato di sasso Cristiana:"Insisteva e infine, nella camera da letto di mia madre, ho trovato l'armadio. Nei cassetti c'era un astuccio con una foto di mio padre abbracciato a sua madre, nonna Rina. Voleva dirmi che erano insieme e stava bene...".

Una cosa che lega Cristiana al padre è il suo profumo che lei ha continuato a sentire anche dopo la morte di Bud Spencer, un odore legato ad alcuni ricordi piacevoli della sua infanzia, quelli in cui l'attore giocava con lei: "Le pernacchie sulla pancia, le penniche distesa a pelle di leone su di lui, le sue smorfie per farmi ridere, la barba che odorava di pulito. Il profumo inconfondibile, Eau d'Orange Verte di Hermès. Ho continuato a sentirlo anche dopo che se ne è andato", ha concluso Cristiana.